Agent Elvis: Matthew McConaughey dà voce all'icona della musica nella serie animata, ecco il teaser

Netflix ha condiviso online il teaser della nuova serie animata intitolata Agent Elvis, svelando che è il premio Oscar Matthew McConaughey a dare voce all'icona della musica nel progetto.

Nel video, che promuove il debutto dello show previsto per il mese di marzo, si assiste all'arrivo di Presley sulla Luna e a qualche momento delle sue missioni ad alto rischio.

Agent Elvis è il primo progetto animato destinato a un pubblico adulto prodotto da Sony Pictures Animation e lo show è prodotto in collaborazione con Authentic Brands Group e Titmouse.

Matthew McConaughey è coinvolto come voce del re del rock 'n' roll e in veste di produttore della serie co-creata da Priscilla Presley e John Eddie.

Nelle puntate l'artista si unisce a un programma segreto di spie ideato dal governo, con lo scopo di combattere le forze oscure che minacciano la nazione che ama, il tutto mentre continua la sua carriera come cantante.

Matthew McConaughey svela che un indovino lo ha convinto a recitare in Come farsi lasciare in 10 giorni

Mike Arnold è coinvolto come autore e co-showrunner insieme a Eddie, che fa parte del team di autori.

Robert Valley (Love, Death & Robots) ha invece lavorato all'animazione per delinare il look di Elvis, i cui vestiti sono stati ideati dallo stilista John Varvatos.