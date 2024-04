Il ragazzo e l'airone supera The First Slam Dunk e diventa il quinto incasso anime di sempre

Grazie alla sua recente distribuzione sul territorio cinese, Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki ha scalato la classifica dei film anime col più alto incasso di sempre superando The First Slam Dunk e guadagnando così la quinta posizione assoluta.

In totale, il film d'animazione dello Studio Ghibli, premiato con l'Oscar al miglior film d'animazione quest'anno, ha raggiunto la cifra di 304 milioni di dollari incassati nel mondo, abbastanza per superare senza difficoltà i 279 milioni totalizzati da The First Slam Dunk.

Al momento, Il ragazzo e l'airone occupa la quinta posizione assoluta tra gli anime col maggior incasso di sempre, subito dietro a Demon Slayer: The Movie, La città incantata, Your Name e Suzume.

Il ragazzo e l'airone: un frame del film

Il successo de Il ragazzo e l'airone

Diretto e scritto da Hayao Miyazaki, il film segna il ritorno nel panorama internazionale del maestro dell'animazione giapponese, a distanza di un decennio da Si alza il vento (2013). Questo potrebbe essere l'ultimo film di Miyazaki, che aveva già annunciato il ritiro tempo addietro, per poi ripensare, e non per la prima volta, sulla sua scelta. Quest'opera ha impiegato diversi anni di lavorazione per lo Studio Ghibli, che qui ha collaborato con Toho e Studio Ponoc.

Come detto, il leggendario regista ha ricevuto il suo secondo Oscar in carriera grazie al film, che ha vinto nella categoria dedicata al miglior film animato. Miyazaki, 83 anni, è il regista più anziano a ricevere questo riconoscimento.

Hayao Miyazaki: Il ragazzo e l'airone potrebbe non essere il suo ultimo film?

In precedenza, il cineasta nipponico aveva vinto il medesimo premio per La città incantata nel 2003 e aveva ricevuto un Oscar onorario nel 2014. Il secondo premio per Miyazaki è anche il secondo premio per lo Studio Ghibli e il primo ad essere distribuito in ambito nazionale da GKIDS, che in passato vide altri film della propria scuderia candidati come La mia vita da zucchina e Wolfwalkers.