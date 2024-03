Il ragazzo e l'airone, secondo Oscar per Hayao Miyazaki

Il leggendario regista d'animazione Hayao Miyazaki ha ricevuto il suo secondo Oscar in carriera, grazie al semi-autobiografico Il ragazzo e l'airone, che ha vinto nella categoria dedicata al miglior film animato. Miyazaki, 83 anni, è il regista più anziano a ricevere questo riconoscimento.

Il ragazzo e l'airone: una scena del film

In precedenza, il cineasta nipponico aveva vinto il medesimo premio per La città incantata nel 2003 e aveva ricevuto un Oscar onorario nel 2014. Il secondo premio per Miyazaki è anche il secondo premio per lo Studio Ghibli e il primo ad essere distribuito in ambito nazionale da GKIDS, che in passato vide altri film della propria scuderia candidati come La mia vita da zucchina e Wolfwalkers.

Ritiro mancato

Prima di realizzare Il ragazzo e l'airone, Miyazaki aveva annunciato il proprio ritiro. Il regista e Toshio Suzuki non erano presenti alla serata del Dolby Theatre. A nome di Suzuki, il COO dello Studio Ghibli Kiyofumi Nakajima ha dichiarato:"Questo film è iniziato con il regista Hayao Miyazaki che ha ritratto la propria dichiarazione di ritiro. Dopo di ciò, abbiamo impiegato sette anni nella produzione di questo lavoro. Sono passati dieci anni dal precedente film di Hayao Miyazaki, Si alza il vento, durante i quali ci sono stati cambiamenti drammatici nell'ambiente circostante i film. Questo film è stato veramente difficile da portare a termine".

"Sono molto grato che il lavoro creato dopo aver superato queste difficoltà sia stato visto da così tante persone in tutto il mondo" prosegue Suzuki "e che abbia ricevuto questo riconoscimento. Sia Hayao Miyazaki che io siamo invecchiati notevolmente. Sono grato di ricevere un tale onore alla mia età, e prendendo questo come un messaggio per continuare il nostro lavoro, mi impegnerò a lavorare più duramente in futuro".