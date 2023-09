Hayao Miyazaki: Il ragazzo e l'airone potrebbe non essere il suo ultimo film?

Il ragazzo e l'airone potrebbe non essere l'ultimo film diretto dal maestro dell'animazione Hayao Miyazaki, secondo quanto dichiarato da un executive di Studio Ghibli.

Il regista sarebbe infatti già al lavoro su nuove idee e progetti cinematografici.

Un possibile ritorno

Junichi Nishioka ha dichiarato, in un'intervista a CBC News, dopo la presentazione al Toronto Film Festival del film Il ragazzo e l'airone, che Hayao Miyazaki sembra aver cambiato idea: "Altre persone dicono che potrebbe essere il suo ultimo film, ma non sembra lo sia affatto".

Il responsabile dello studio ha aggiunto: "Sta attualmente lavorando ad alcune idee per un nuovo film. Viene nel suo ufficio ogni giorno e lo fa. Questa volta non farà un annuncio sul suo ritiro. Sta continuando a lavorare come ha sempre fatto".

Il più recente film del maestro del cinema d'animazione

Il prossimo film del regista si intitola Il ragazzo e l'airone. Al centro della trama c'è Mahito che si trasferisce con suo padre in una casa di campagna, dove inizia a esplorare l'ambiente circostante. Il suo incontro con un airone parlante lo conduce a scoprire una torre misteriosa e a svelare segreti sorprendenti sulla sua famiglia e sulla madre, che credeva morta in un incendio.