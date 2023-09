Agatha: perché Marvel continua a cambiare il titolo della serie spin-off di WandaVision?

Potrebbero non essere frutto di indecisione, le continue modifiche apportate da Disney/Marvel Studios al titolo della serie spin-off di WandaVision incentrata su Agatha Harkness.

Agatha non trova pace: i Marvel Studios continuano a cambiare il titolo dello spin-off di WandaVision, ma... Potrebbe esserci una ragione precisa dietro che non è da riscontrare nell'indecisione della compagnia?

Agatha All Along

"È sempre stata Agatha!" recitava l'indimenticabile jingle di Agatha Harkness in WandaVision, la prima delle serie Marvel prodotta per Disney+ in cui compariva l'intrigante personaggio interpretato da Kathryn Hahn.

E pensate se fosse così anche per il titolo del suo spin-off...

La serie Disney+ dedicata al suo personaggio, infatti, ha recentemente subito un nuovo cambio di titolo, arrivando a quota tre titoli differenti con cui è stato indicato finora lo show (Agatha: Hous of Harkness, Agatha: Coven of Chaos, Agatha: The Darhold Diaries).

Agatha: Coven of Chaos, Kathryn Hahn e Joe Locke nelle prime foto dal set

Ma che questa sia una mossa deliberata da parte della compagnia, che sta attuando magari una qualche strategia di marketing (come lo stesso Asad Asayaz sembra suggerire con la sua risposta a un recente tweet che chiedeva se ci sarebbero stati ulteriori cambi di titolo in futuro)?

Come osserva CBM, non sarebbe improbabile, e anzi anche Variety aveva ipotizzato che l'ultima alterazione potrebbe essere "un suggerimento sul fatto che Agatha ne sta combinando una delle sue".

E voi, che ne pensate?