Agatha: Coven of Chaos, nuovi rumor sulla serie Marvel: la protagonista sarà bisessuale?

Sembra essere finalmente giunto il momento anche per i Marvel Studios di avere un protagonista LGBTQI+, dopo le varie critiche mosse nel corso degli anni proprio sul tema dell'inclusione. Le indiscrezioni danno sempre più probabile la bisessualità di Agatha Harkness in Agatha: Coven of Chaos, l'atteso spin-off di Wandavision in arrivo nel 2024 su Disney+.

Che sia la verità o soltanto un modo da parte di Disney+ per aumentare l'interesse degli abbonati, quello che è certo è che questi rumor stuzzicano la curiosità dei fan. Alcuni insider sostengono anche che il personaggio interpretato da Aubrey Plaza sarà la fidanzata o la moglie di Agatha (Kathryn Hahn), alimentando così le voci sull'orientamento sessuale non etero della protagonista.

Sicuramente, da quanto emerso fino ad ora, la serie sarà un grande passo avanti per il MCU in termini di rappresentazione, anche grazie a una storia che vedrà il ritorno di molti personaggi già visti in WandaVision e una sempre più probabile apparizione di Mephisto. Sarà lui il villain principale?

Agatha: Coven of Chaos, svelato il villain principale dello show? (SPOILER)

Per ora sappiamo che torneranno ad affiancare la Hahn, tra gli altri, Emma Caulfield nei panni di Sarah Proctor e Debra Jo Rupp in quelli di Sharon Davis, mentre i nuovi personaggi saranno interpretati da Aubrey Plaza, Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili e Maria Dizzia.