Agatha: la serie spin-off di WandaVision cambia titolo per la terza volta

La serie su Agatha Harkness è stata ordinata dai Marvel Studios nel 2021, all'indomani del successo di WandaVision, di cui costituirà uno spin-off, e della ottima accoglienza ricevuta dal personaggio interpretato da Kathryn Hahn. Tuttavia, il progetto ha cambiato più volte titolo e ormai siamo giunti al terzo cambio.

Annunciata inizialmente come Agatha: House of Harkness, nel 2022 la serie è stata ribattezzata Agatha: Coven of Chaos, prima di cambiare ancora nel 2023 in Agatha: Darkhold Diaries. Ora, secondo il sito ufficiale della Disney, la Marvel ha scelto di escludere del tutto il sottotitolo, il che significa che la serie si intitolerà semplicemente Agatha.

È stato inoltre pubblicato un nuovo logo, identico a quello precedente senza il sottotitolo, che potete vedere qui sotto.

Cosa racconterà Agatha?

Sebbene i dettagli sulla trama di Agatha siano ancora riservati, si prevede che lo spin-off riprenda dopo gli eventi di WandaVision, con Agatha Harkness che finalmente si libera da un incantesimo in cui è rimasta intrappolata. Non vede l'ora di tornare alle sue vecchie abitudini omicide, ma scopre di essere senza poteri. L'unica strada percorribile per lei è quella di imbarcarsi in una pericolosa ricerca per riavere i suoi poteri con l'aiuto di uno o due improbabili amici.

Kathryn Hahn torna a vestire i panni di Agatha Harkness, che l'ultima volta è stata vista intrappolata nel suo personaggio di "Agnes" da Scarlet Witch nel finale di serie di WandaVision. Agatha sarà un sequel spirituale di WandaVision e torneranno diversi membri del cast della serie limitata Disney+ del 2021, tra cui Debra Jo Rupp, Emma Caulfield Ford, David Payton, David Lengel, Asif Ali, Amos Glick, Kate Forbes e Brian Brightman.

Agatha: Coven of Chaos, Kathryn Hahn e Joe Locke nelle prime foto dal set

Tuttavia, i fan non devono aspettarsi un'apparizione della Scarlet Witch di Elizabeth Olsen, che sembra essere morta durante gli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia del 2022.