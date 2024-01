Scarlet Witch: il suo destino verrà rivelato dalla serie Marvel Agatha: Diari di Darkhold?

Tra le prossime serie Marvel Studios in arrivo su Disney+ ci sarà anche Agatha: Diari di Darkhold, spin-off e sequel di WandaVision, che si concentrerà sul personaggio di Kathryn Hahn. Tuttavia, lo show potrebbe svelare il destino di Scarlet Witch.

Dopo essere stata la villain principale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Wanda Maximoff/Scarlet Witch ha sacrificato se stessa venendo schiacciata dal Darkhold Castle nel Monte Wundagore. Tuttavia, un impercettibile raggio di luce rossa è stato notato dai fan, che credono infatti sia sopravvissuta alla fine del film.

In rete si è parlato spesso di un film solista per Scarlet Witch, ma prima ancora Agatha: Diari di Darkhold debutterà su Disney+ nel corso dell'anno. La serie si concentrerà principalmente su cosa ne è stato di Agatha Harkness dopo essere rimasta intrappolata a Westview, ma dovrebbe apparire anche Billy Maximoff, alias Wiccan.

Secondo lo scooper @CanWeGetToast, Wanda sarà data per morta nel corso della serie. Tuttavia, quando ad Agatha viene chiesto direttamente da un altro personaggio se Wanda è davvero morta, si suppone che risponderà così: "Se vuoi risposte chiare, chiedi a una strega chiara".

Doctor Strange 2: Elizabeth Olsen spera che la Scarlet Witch possa redimersi in futuro

In precedenza era stato riferito che una serie sul modello di Licantropus avrebbe esplorato The Witches' Road e fatto più luce sul destino di Scarlet Witch nel MCU. Non ci rimane che attendere ulteriori novità.