Agatha: Coven of Chaos, Kathryn Hahn e Joe Locke nelle prime foto dal set

Diffuse in rete le prime immagini dal set di Agatha: Coven of Chaos, nuova serie per Disney+ che vedrà Kathryn Hahn riprendere il ruolo della strega Agatha Harkness.

Sono state diffuse in rete nuove foto scattate sul set di Agatha: Coven of Chaos , nuova serie per Disney+ che vedrà Kathryn Hahn riprendere il ruolo della potente strega Agatha Harkness , infiltrata a Westview nei panni apparentemente innocui della vicina di casa Agnes.

Assieme a lei anche l'attore Joe Locke di cui non si conoscono dettagli sul personaggio che andrà a interpretare. Le foto dal set permettono di dare un'occhiata al nuovo look della protagonista. New entry dello show sarà invece Aubrey Plaza che, secondo una teoria dei fan, dovrebbe interpretare Morgan le Fay.

Agatha: Coven of Chaos viene descritta come una comedy a sfumature dark, ma le fonti di Variety vicine alla produzione non hanno svelato ulteriori dettagli del progetto. Jac Schaeffer, che ha già firmato WandaVision, si occuperà della sceneggiatura e della produzione.

La serie dovrebbe arrivare su Disney+ intorno alla fine dell'anno o all'inizio del 2024. Confermato anche il ritorno di Debra Jo Rupp, interprete di Mrs. Hart, e Emma Caulfield, interprete di Dottie, grandi protagoniste in WandaVision. Alla guida di Agatha: Coven of Chaos ci sarà Jac Schaeffer, già nel team di WandaVision, e il gruppo di autori sarà composto anche da Megan McDonnell, Peter Cameron, Laura Donney e Cameron Squires.