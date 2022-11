Agatha: Coven of Chaos, il ruolo di Aubrey Plaza svelato da una teoria dei fan?

Aubrey Plaza si è unita al cast di Agatha: Coven of Chaos, in arrivo prossimamente su Disney+, e alcuni fan hanno ipotizzato quale sarà il suo personaggio.

Aubrey Plaza entra a far parte del sempre più numeroso cast dello spin-off di WandaVision, Agatha: Coven of Chaos, al fianco della protagonista Kathryn Hahn e di Emma Caulfield, ma il suo ruolo non è stato ancora svelato. Nessun dettaglio è trapelato, infatti, dalla produzione della serie che arriverà prossimamente su Disney+, ma una teoria dei fan potrebbe anticipare quale personaggio interpreterà l'attrice.

Attenzione! Se non volete conoscere anticipazioni o spoiler sulla serie Agatha: Coven of Chaos non proseguite la lettura di questa news

Mentre alcuni pensano che potrebbe dare il volto a un personaggio magico molto importante come Morgan le Fay, la nuova teoria dei fan è molto più succulenta. Inizialmente si era pensato che Evan Peters avrebbe interpretato Nicolas Scratch, figlio di Agatha Harkness (Kathryn Hahn). E se invece fosse proprio Aubrey Plaza a prendere il suo posto e dare vita a una versione femminile del personaggio? Nicole Scratch suona bene!

Chi è Nicolas Scratch?

Normalmente raffigurato come un super criminale che combatte contro i Fantastici Quattro, Nicolas Scratch è uno dei tanti personaggi magici della Marvel conosciuto principalmente per essere il capo dei Sette di Salem, una squadra composta dai suoi figli fuggiti da Salem per paura delle persecuzioni durante il processo alle streghe. Essi si stabilirono in una città chiamata New Salem sulla costa occidentale e protessero l'accampamento con la magia.

Suona familiare, non è vero? Questo è uno dei motivi che spinge i fan a sostenere questo ruolo per Aubrey Plaza, nonostante la vicinanza di età tra l'attrice e Kathryn Hahn. Nell'universo Marvel, infatti, entrambe interpreterebbero due streghe che hanno vissuto per moltissimo tempo: nessun problema, quindi.

Agatha: Coven of Chaos non ha ancora una data di uscita, ma dovrebbe arrivare su Disney+ intorno alla fine del prossimo anno o all'inizio del 2024. Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni.