Agatha All Along: gli ultimi episodi incantano il pubblico, boom di visualizzazioni

Agatha All Along ha ottenuto un numero altissimo di visualizzazioni per i suoi due episodi finali.

Agatha All Along ha ottenuto un'audience solida per i suoi due episodi finali. Dopo un giorno di streaming, l'episodio 8 ha ottenuto 4,6 milioni di visualizzazioni, con un aumento del 48% rispetto alla prima, mentre l'episodio 9 ha registrato un aumento del 26% rispetto alla premiere, con 3,9 milioni di visualizzazioni, secondo Disney.

Disney, come Netflix, definisce le visualizzazioni come tempo totale di streaming diviso per il tempo di esecuzione. È probabile che il calo di spettatori del finale sia dovuto in parte al fatto che i due episodi sono stati trasmessi su Disney+ in una sola volta.

Le visualizzazioni e il confronto con gli altri show

L'episodio 8 è aumentato rispetto all'episodio precedente, che ha ottenuto 4,2 milioni di visualizzazioni in un giorno. Nel complesso, quindi, l'interesse rimane forte e l'episodio 9 potrebbe recuperare le visualizzazioni nei prossimi giorni.

Non sono stati resi disponibili i dati relativi alla performance del primo episodio in un giorno. Disney ha invece rivelato che il primo episodio ha ottenuto circa 9,3 milioni di visualizzazioni in 7 giorni.

La serie ha sfondato nelle classifiche Nielsen di streaming nelle prime due settimane dopo il debutto, prima di scendere dalla classifica con il debutto del quarto episodio. Secondo Nielsen, gli spettatori sono diminuiti nella seconda settimana, con 365 milioni di minuti visti dopo aver superato i 400 milioni la settimana precedente.

Questo è probabilmente dovuto al fatto che nella settimana di debutto della serie sono stati rilasciati due episodi, quindi c'era più tempo complessivo a disposizione per la visione. Da quel momento in poi è uscito solo un nuovo episodio a settimana e gli episodi sono stati più brevi, il che pone la serie in una posizione di svantaggio nella classifica Nielsen.

Disney+, inoltre, non riporta il numero di spettatori per ogni serie, quindi è difficile confrontare le prestazioni di Agatha All Along con quelle di qualsiasi altro show. Disney ha pubblicato i dati di cinque giorni per The Acolyte e Ahsoka, mentre Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo ha ottenuto un rapporto di sei giorni.

Lo scorso ottobre, l'azienda ha dichiarato che la stagione 2 di Loki aveva totalizzato 10,9 milioni di visualizzazioni nei primi tre giorni di permanenza sulla piattaforma, ma Loki è rimasta una delle serie Marvel live-action tra le più viste sullo streamer. Disney non ha mai rilasciato i dati relativi al predecessore di Agatha, WandaVision, sebbene anche quella serie sia stata piuttosto popolare e sia entrata nelle classifiche Nielsen di streaming.