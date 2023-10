Loki: debutto record per la Stagione 2 della serie Marvel su Disney+

Nel corso dell'ultimo weekend, il primo episodio della Stagione 2 di Loki ha stabilito un nuovo primato per quanto riguarda le serie Marvel Studios su Disney+.

La seconda stagione di Loki ha debuttato venerdì, totalizzando 10,9 milioni di visualizzazioni nel mondo nei suoi primi tre giorni sulla piattaforma. Si tratta della seconda premiere più vista dell'anno su Disney+, dopo il primo episodio della terza stagione di The Mandalorian dell scorso marzo.

Per Disney una visualizzazione è calcolata come tempo totale di streaming diviso per il tempo di trasmissione disponibile. La Disney non ha mai rilasciato dati sull'audience della terza stagione di The Mandalorian. Tuttavia, secondo Nielsen, il primo episodio ha attirato circa 823 milioni di minuti di visione nei primi giorni su Disney+.

L'audience di Loki sembra particolarmente forte, dato che l'ultima volta che la Disney ha diffuso i dati di audience di Ahsoka, ha scelto di pubblicizzare la finestra di cinque giorni dell'episodio.

La mossa ha perfettamente senso, considerando che Loki è stata una delle serie Marvel di maggior successo su Disney+ fin dalla sua prima stagione. È stata la prima a ottenere una seconda stagione e, a partire da maggio 2022, è stata la serie Marvel più vista su Disney+ fino ad oggi.

Quando ha debuttato nel giugno 2021, Loki ha avuto il primo giorno di maggior successo di qualsiasi serie Marvel su Disney+, attirando 890.000 famiglie statunitensi, come ha riferito all'epoca Samba TV. Ha continuato a battere record per tutta la durata della prima stagione.