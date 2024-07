Agatha All Along: Scarlet Witch è viva o morta nel MCU? La conferma è contenuta nel trailer

Agatha Harkness è legata alla Scarlet Witch in molti modi, più di quanto si possa immaginare. Il personaggio farà ritorno in Agatha All Along, la serie Disney+ che vede Kathryn Hahn riprendere il ruolo da WandaVision.

Per chi non lo ricordasse, WandaVision si concludeva con Wanda Maximoff che intrappolava Agatha in un incantesimo che la confinava a Westview. Il primo trailer di Agatha All Along affronta questo punto della trama in modo interessante, rivelando anche un elemento chiave di come Agatha sia ancora legata a Scarlet Witch.

Nella prima parte del nuovo trailer dello show Marvel, vediamo il personaggio principale di Kathryn Hahn indagare sulla morte di una strega sconosciuta nell'ufficio del medico legale della polizia. Sulla targhetta del corpo non identificato appare magicamente con il nome "Wanda Maximoff", mentre Agatha viene interrotta da Rio, il personaggio misterioso di Aubrey Plaza.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Elizabeth Olsen in un primo piano

Scarlet Witch è davvero morta nel MCU?

"Quella strega se n'è andata, lasciandoti intrappolata nel suo incantesimo distorto", afferma Rio ad Agatha. Questo è un riferimento agli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, dove Scarlet Witch è diventata malvagia dopo essere stata influenzata dal Darkhold. Scarlet Witch rimaneva uccisa alla fine del film, quindi non è più in grado di liberare Agatha dal suo incantesimo. Tuttavia, Rio ordina ad Agatha di "cercare la tua via d'uscita" e si intravede Agatha che ottiene la sua libertà.

Agatha All Along: ecco i primi dettagli sulla storia della serie televisiva Marvel

In Agatha All Along, la famigerata Agatha Harkness si ritroverà privata del suo potere dopo che un insospettabile adolescente la aiuterà a liberarsi dell'incantesimo di Scarlet Witch. Il suo interesse si accende quando lui la prega di accompagnarlo sulla leggendaria Strada delle Streghe, una serie di prove magiche che, se superate, ricompensano una strega con ciò che ha perduto. Insieme, Agatha e questo misterioso adolescente mettono insieme una congrega disperata e si imbarcano nella loro nuova missione.

Anche se la Wanda Maximoff potrebbe sempre fare ritorno nel MCU per via della Saga del Multiverso, sembra che la versione di Elizabeth Olsen che abbiamo conosciuto finora nelle precedenti pellicole sia definitivamente morta.