Agatha All Along: ecco i primi dettagli sulla storia della serie televisiva Marvel

All'inizio della giornata, Disney+ ha pubblicato un nuovo trailer e un poster per l'imminente spin-off/follow-up di WandaVision, Agatha All Along. Ora abbiamo una manciata di nuovi dettagli della serie che, secondo un comunicato stampa dei Marvel Studios, segue Agatha Harkness "mentre parte per una pericolosa e misteriosa avventura piena di prove e tribolazioni". È stato inoltre confermato che Jac Schaeffer, capo sceneggiatore di WandaVision, dirigerà l'episodio pilota.

"Episodio pilota" è il modo in cui viene ufficialmente descritto nel suddetto comunicato stampa, suggerendo che Agatha All Along ha girato un episodio pilota prima di ricevere un ordine per la stagione completa. Per quanto ne sappiamo, questa è la prima volta per una serie televisiva del MCU.

Agatha All Along: il trailer mostra la protagonista interpretata da Kathryn Hahn mentre entra in azione

La sinossi ufficiale della serie e i personaggi

Abbiamo anche una sinossi di Agatha All Along che ci svela cosa aspettarci dallo show: "In Agatha All Along, la famigerata Agatha Harkness si ritrova a terra e senza potere dopo che un insospettabile ragazzino dark la aiuta a liberarsi da un incantesimo distorto. Il suo interesse si accende quando lui la prega di accompagnarlo sulla leggendaria Strada delle Streghe, una serie di prove magiche che, se superate, ricompensano una strega con ciò che le manca. Insieme, Agatha e questo misterioso adolescente mettono insieme una congrega disperata e si incamminano giù, giù, giù per la Strada...".

Kathryn Hahn e il cast di Agatha All Along

Abbiamo anche alcuni nomi di personaggi, tra cui Rio Vidal (Aubrey Plaza), Lilia Calderu (Patti LuPone), Ali Ahn (Alice Wu-Gulliver), Jennifer Kale (Sasheer Zamata), Mrs. Hart/Sharon Davis (Debra Jo Rupp) e... Ragazzino (Joe Locke). Sembra che per il momento ci si riferisca al personaggio di Locke come "ragazzino", suggerendo che i Marvel Studios intendono tenere nascosto il fatto che interpreterà Billy Maximoff/Wiccan, il figlio di Scarlet Witch.

"Quello che hanno in comune è che sono streghe senza congrega", ha detto Schaeffer in precedenza dei protagonisti di Agatha All Along. "Le streghe sono definite dall'inganno, dal tradimento, dalla malvagità e dall'egoismo. Cosa fai quando hai un gruppo di streghe che dimostrano queste nozioni e hai bisogno che lavorino insieme?".

"Mentre WandaVision giocava con la forma delle classiche sitcom televisive, qui giochiamo molto con i presupposti delle streghe", ha continuato. "Ad esempio, come sono ritratte nell'immaginario collettivo le streghe? Non volevamo certo una strega cattiva e monodimensionale. Ci saranno momenti in cui vedremo il vero cuore di Agatha".