Agatha All Along: il trailer mostra la protagonista interpretata da Kathryn Hahn mentre entra in azione

Il 18 settembre debutteranno su Disney+ i primi 2 episodi della serie Agatha All Along, spinoff di WandaVision, ecco il trailer.

Agatha All Along arriverà sugli schermi di Disney+ il 18 settembre e il trailer si mostra la protagonista interpretata da Kathryn Hahn mentre cerca di riottenere i suoi poteri.

Nel video pubblicato online si introducono anche gli altri personaggi che debutteranno nel MCU e si propongono delle spettacolari sequenze d'azione con al centro streghe e presenze dotate di poteri.

Cosa racconterà Agatha All Along

La serie racconterà quello che accade quando Agatha Harkness si ritrova senza poteri, venendo poi liberata da un incantesimo compiuto da un teenager. Il suo interesse aumenta quando il giovane la implora di accompagnarla nel percorso che la mostrerà alle prese con numerose sfide pur di raggiungere la propria destinazione e ottenere quello che le manca. Agatha e il misterioso teenager formano quindi una disperata congrega di streghe e iniziano a intraprendere il cammino.

Dal trailer di Agatha All Along, che si apre con una sequenza in cui la protagonista è nei panni di una detective che sta indagando dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), si capisce inoltre che l'atmosfera delle puntate sarà all'insegna di brividi e divertimento.

Agatha All Along: la prima foto della serie Marvel svela i nuovi personaggi

A sviluppare il nuovo show è Jac Schaeffer, che fa parte anche nel team dei produttori esecutivi insieme a Kevin Feige. Nel cast, accanto alla protagonista Kathryn Hahn, ci sono inoltre Emma Caulfield Ford e Debra Jo Rupp che riprendono i ruoli avuti in Wandavision, e i nuovi arrivi nel MCU composti da Aubrey Plaza nella parte della strega Rio Vidal, Joe Locke che sarà Billy Kaplan, Ali Ahn, Maria Dizzia, Sasheer Zamata nei panni di Jennifer Kale, e Patti LuPone nel ruolo della strega Lilia Calderu, che ha 450 anni.

Nelle puntate sono previsti anche vari numeri musicali firmati da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez.