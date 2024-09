Agatha All Along è "lo show più gay della Marvel" secondo il cast

La nuova serie Marvel Studios Agatha All Along abbraccerà pienamente la diversità con la rappresentazione di personaggi che rappresentano la comunità LGBTQ+. Diversi membri del cast dello spin-off di WandaVision hanno parlato degli elementi queer dello show, confermando che è accurato descrivere la serie come lo show "più gay" mai realizzato dalla Marvel.

In un'intervista concessa a Variety, Sasheer Zamata (Jennifer Kale), interrogata su questo tipo di definizione, ha dichiarato: "Sono d'accordo. Lo vedrete quando lo guarderete. Le streghe sono intrinsecamente queer, proprio perché siamo emarginate e messe da parte per molte ragioni. Questo show mostra una rappresentazione davvero buona di diversi tipi di persone e che tutti possiamo usare il potere che abbiamo dentro per andare avanti ed essere grandi".

"Ho sempre ammirato Wanda Sykes come un'altra donna nera queer nella commedia che vive la sua verità e che è di grande ispirazione", ha aggiunto Zamata, che ha recentemente dichiarato di essere queer in un'intervista per Them. "Mi sento orgogliosa di essere tra tante persone fantastiche che lo fanno apertamente".

Tra gli altri membri del cast di Agatha All Along c'è anche Joe Locke, che interpreta il ruolo di Teen, un personaggio apertamente gay. Locke, che si è dichiarato pubblicamente nel 2023, ha spiegato in che modo questo aspetto sia stato inserito nella serie. L'attore ha raccontato che questa caratteristica del suo personaggio, in particolare, è solo un aspetto di Teen, ma non è una parte importante della sua storia.

"Ha molti strati e l'omosessualità è uno di questi. È una delle cose più belle dello show", ha affermato Locke. "Teen è un ragazzo queer nello show, ma non è questa la forza trainante, il che penso sia davvero fantastico. È davvero bello avere questi personaggi queer positivi". Kathryn Hahn, che guida il cast nel ruolo di Agatha Harkness, ha poi aggiunto: "La cosa più eccitante è che non si tratta esattamente di questo. È tutto molto normalizzato".

Agatha All Along farà il suo debutto su Disney+ domani 19 settembre con i primi due episodi dello show disponibili in streaming. Intanto, potete consultare le prime reazioni alla serie Marvel.