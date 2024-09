Agatha All Along, prime reazioni della critica: la nuova serie Marvel promossa o bocciata?

Agatha All Along è solo la seconda serie del Marvel Cinematic Universe a uscire quest'anno dopo Echo e il suo debutto è fissato per domani 18 settembre, vediamo quindi cosa ne pensa la critica, che ha pubblicato online le sue prime reazioni.

Kathryn Hahn ha fatto il suo grande ritorno nell'MCU nei panni della strega Agatha Harkness, e la stampa sembra esserne entusiasta. Agatha All Along, la serie sequel di WandaVision del 2021, è stata definita 'follemente divertente' e un 'seguito ammaliante'. Il conduttore di The Movie Podcast, Daniel Baptista, ha definito l'interpretazione della Hahn "seducente" e "deliziosamente subdola".

"Agatha All Along è lo spettacolo PERFETTO per la stagione spettrale e pieno di GRANDE ENERGIA DI STREGA", ha scritto Baptista su X/Twitter. "Kathryn Hahn è iconica come sempre e offre una performance deliziosamente subdola e seducente. Joe Locke ruba la scena. Questo è lo show più divertente che potrete gustare quest'anno".

Michael Patterson di Bam Smack Pow ha dichiarato che la serie è assolutamente folle in senso positivo: "Kathryn Hahn è una forza, e interpreta Agatha Harkness come tutti sapevamo sapesse fare", ha scritto su X. "Anche il resto del cast è divino, e Joe Locke è un gioiello. Vivace, stravagante e brillante".

Molti hanno anche lodato le interpretazioni di Joe Locke e Aubrey Plaza in Agatha All Along. "I primi 4 episodi sono un delizioso mix tra 'Hocus Pocus' e 'Il mago di Oz', con un pizzico di horror e tanta commedia", ha scritto Joseph Deckelmeier di ScreenRant su X. "Questa serie è follemente divertente e coinvolgente. Ha la stessa atmosfera accattivante di WandaVision. Adoro il cast che interpreta la Congrega, Kathryn Hahn è bravissima e Aubrey Plaza è eccezionale".

"La Marvel ha superato se stessa con Agatha All Along!" ha dichiarato Cody Schultz di FanSided. "È un seguito assolutamente convincente di WandaVision con un sacco di divertenti easter egg lungo il percorso per i fan. L'interpretazione di Kathryn Hahn è perfetta, Joe Locke è iconico e l'intero ensemble è spettacolare. Uno dei migliori show della Marvel!".

La serie riprende dopo gli eventi di WandaVision, in cui Agatha (Hahn) è rimasta senza poteri a causa di Scarlet Witch, alias Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen). Per riavere i suoi poteri di maga, Agatha crea una congrega improvvisata, ma non tutti i membri hanno le stesse intenzioni. La Hahn è affiancata da Locke, Patti LuPone, Plaza, Sasheer Zamata, Ali Ahn e Debra Jo Rupp. Jac Schaeffer, showrunner di WandaVision, è alla guida dello spinoff.