Agatha All Along è la serie meno costosa dei Marvel Studios, di che cifra parliamo?

Il produttore ha rivelato che il budget utilizzato per la serie è il più ridotto tra gli show in live-action della Marvel arrivati su Disney+

Agatha All Along è partita alla grande su Disney+ e il suo successo è l'ultima parte di un piano che ha visto la Marvel cambiare la sua strategia televisiva.

La serie di nove episodi è interpretata da Kathryn Hahn, Joe Locke, Aubrey Plaza, Patti LuPone, Sasheer Zamata e Debra Jo Rupp. Si tratta di uno spinoff di WandaVision, che ha debuttato nel 2021, ma a differenza di quella serie, che secondo quanto riferito aveva un budget a nove zeri, Agatha All Along è ufficialmente la "serie meno costosa" che i Marvel Studios hanno realizzato finora.

Questo almeno secondo quanto dichiarato da Brad Winderbaum, responsabile dello streaming, della televisione e dell'animazione dei Marvel Studios. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Agatha All Along.

"Posso dire che è la nostra serie meno costosa, e credo che sia stata pensata appositamente in questo modo", ha dichiarato Winderbaum in un'intervista a Variety. "Stiamo cercando di realizzare questi show a un costo controllato. Francamente, ci dà un po' più di libertà creativa quando possiamo realizzarli con un budget ragionevole. Come Agatha All Along, per esempio, lo show ha una quantità minima di computer grafica, molto meno di quanto abbiamo mai fatto prima. Si tratta per lo più di effetti pratici, e credo che questo si percepisca molto".

Agatha All Along, Kathryn Hahn potrebbe apparire anche in The Fantastic Four: First Steps?

Sebbene Winderbaum non abbia voluto fornire cifre precise, in precedenza era stato riferito che lo show Marvel meno costoso era lo spin-off di Hawkeye, Echo, che aveva potuto contare su un budget totale di 40 milioni di dollari per cinque episodi.

Cambio di strategia ai Marvel Studios

Il cambiamento strategico dei Marvel Studios è arrivato in un momento in cui gli operatori televisivi stanno cercando di ridurre i budget enormi che hanno dominato il settore negli ultimi anni. Quando Marvel ha iniziato a produrre show legati al MCU e con la partecipazione delle star dei film, si diceva che ogni show avesse un budget pari a quello di un film Marvel, cioè intorno ai 150 milioni di dollari o più.

Agatha All Along è "lo show più gay della Marvel" secondo il cast

Winderbaum ha affermato che l'approccio più attento al budget "sarà certamente valido anche per Daredevil e per la nostra futura programmazione, quando guarderemo al 2026 e al 2027. Questo è certamente l'obiettivo".

Ma "Agatha" è un'anomalia tra i moderni show Marvel, in quanto non presenta alcun personaggio o attore dei suoi film. Quando gli è stato chiesto della serie su Visione con Paul Bettany, che riprenderà il suo ruolo dai film Marvel e da WandaVision, Winderbaum ha risposto che "non necessariamente" avrà un budget così alto come quello dei primi show del MCU. "Penso che sia importante il modo in cui si utilizzano gli effetti, piuttosto che l'entità degli effetti", ha aggiunto. "Ed è una reazione alla nostra storia recente e a quanto siano efficaci gli effetti per aumentare il valore di una storia".