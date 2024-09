Agatha All Along, Kathryn Hahn potrebbe apparire anche in The Fantastic Four: First Steps?

Il Marvel Cinematic Universe si arricchirà di un nuovo capitolo questo mese, ovvero Agatha All Along, una nuova serie Disney+ incentrata sulle continue avventure di Agatha Harkness (Kathryn Hahn), personaggio che aveva lasciato alla fine di WandaVision.

Mentre le vibrazioni spettrali e le connessioni mistiche più ampie hanno dominato il dibattito su Agatha All Along, c'è anche la questione del potenziale futuro a lungo termine di Agatha nel MCU, soprattutto se accostata alla sua breve permanenza nei fumetti Marvel. In particolare, soprattutto per coloro che conoscono la storia dei fumetti di Agatha, potrebbe fare un cameo in The Fantastic Four: First Steps?

First Steps, la cui uscita è prevista per l'estate del prossimo anno, ha l'obiettivo di reintrodurre la Prima Famiglia della Marvel a una nuova generazione di spettatori, ispirandosi anche all'estetica anni '60 della squadra nella sua prima serie di fumetti.

Per questo motivo, è stato confermato che First Steps si svolgerà in un universo diverso da quello principale del MCU, il che teoricamente apre le porte a una serie di personaggi che possibilmente potrebbero apparire in una nuova veste nel film. Nei fumetti, Agatha è stata originariamente introdotta in Fantastic Four #94 del 1970 come babysitter del giovane figlio di Reed Richards e Sue Storm, Franklin Richards.

Considerando il fatto che questo elemento del personaggio di Agatha non è ancora stato esplorato nel MCU (a parte la sua battuta in WandaVision sul fatto che non è brava a fare da babysitter ai bambini) e la vicinanza tra Agatha All Along e l'uscita di First Steps, un cameo della Hahn potrebbe essere un modo divertente per sorprendere gli spettatori e differenziare il mondo dei Fantastici Quattro dal nostro.

Anche se a questo punto non si sa ancora se Franklin sarà parte integrante di First Steps, anche un breve cameo di Agatha nel mondo di Reed e Sue potrebbe avere lo stesso effetto. Dopotutto, abbiamo già visto una versione di Agatha degli anni '60 attraverso le deformazioni della realtà a tema sitcom di WandaVision. La stessa Hahn ha recentemente dichiarato che si sposterebbe in parti più ampie del MCU solo se fosse "necessario e interessante", e qualcosa di visivamente distinto e tematicamente diverso come The Fantastic Four: First Steps potrebbe benissimo rientrare in questa categoria.