Agatha All Along, i personaggi della serie a confronto con i fumetti

Ora che Agatha All Along è terminato possiamo fare qualche confronto con i fumetti Marvel che hanno ispirato la miniserie TV su Disney Plus.

Agatha All Along ha saputo sorprenderci: sembra che l'ultima miniserie TV targata Marvel Studios (anzi, Television) andrà addirittura agli Emmy come miglior serie comedy sebbene di goliardico avesse decisamente poco. Anzi, la serie di Jac Schaeffer si è addentrata in luoghi davvero oscuri sulla misteriosa strada delle streghe, seguendo la nuova congrega di Agatha Harkness, personaggio assolutamente secondario del Marvel Cinematic Universe che ha saputo conquistare gli spettatori in WandaVision grazie all'interpretazione magistrale di Kathryn Hahn.

Agatha All Along

La forza di Agatha All Along sta poi anche in questo: ha saputo parlare a tutti gli spettatori e non solo ai fan dei fumetti o dei film Marvel, concentrandosi su personaggi completamente inediti che poco hanno a che fare con i supereroi più famosi. Pur essendo legata fortemente a WandaVision - e quindi, almeno in parte, a Doctor Strange nel multiverso della follia - la nuova miniserie esplora una dimensione tutta nuova dell'universo cinematografico Marvel Studios, approfondendo o introducendo personaggi che, in virtù delle loro origini fumettistiche, potrebbero essere molto importanti in futuro. Vediamoli insieme.

Agatha Harkness

Kathryn Hahn in una scena della serie

Nel Marvel Cinematic Universe, Agatha Harkness è una strega ultracentenaria che ha passato i secoli a rubare i poteri delle altre streghe per accrescere i propri. Avendo individuato in Wanda Maximoff una potenziale Scarlet Witch, Agatha l'ha manipolata nella sua Westview immaginaria ma alla fine è stata sconfitta, privata del Darkhold e intrappolata in un'identità fittizia. In Agatha All Along, Agatha si è liberata e ha cercato di riacquistare il potere, ma nel finale si è sacrificata per salvare Billy Maximoff - che le ricordava il figlio morto in giovane età - e si è trasformata in una specie di mentore fantasma.

Agatha Harkness nei fumetti.

Agatha Harkness è un personaggio minore nei fumetti Marvel ma ha una storia editoriale interessante, che risale addirittura al 1969, anno in cui ha debuttato per mano di Stan Lee e Jack Kirby come una vecchia tata dei Fantastici Quattro, usando poi le sue arti magiche per proteggere il piccolo Franklin dai nemici dei suoi genitori. Rivelata la propria identità di strega, Agatha ha affrontato il figlio Nicholas Scratch - un potente stregone - e in seguito ha preso Wanda Maximoff sotto la sua ala per insegnarle la magia.

Nei fumetti Agatha non è una vera e propria antagonista e, anzi, aiuta spesso gli eroi nelle loro battaglie, pur perseguendo una propria ricerca del potere magico supremo: nel corso degli anni è morta e risorta diverse volte e per un certo periodo di tempo è anche tornata giovane. Considerando i punti di contatto tra le due rappresentazioni, e il suo legame affettivo con Billy, è altamente probabile che l'Agatha televisiva possa avere un ruolo decisivo nel ritorno di Scarlet Witch, apparentemente deceduta alla fine di Doctor Strange nel multiverso della follia.

Morte

Aubrey Plaza è Morte

La strega Rio Vidal, interpretata dalla sempre bravissima Aubrey Plaza, si è rivelata essere nientepopodimeno che la Morte stessa, da non confondere con Hela, la regina degli inferi norreni e sorella di Thor. Nella serie TV, la Morte è un'entità mutaforma che sembrerebbe avere un debole per Agatha Harkness, arrivando addirittura a concedere alcuni anni in più al figlio Nicholas.

Lady Morte nei fumetti.

Nei fumetti, però, Lady Morte è un personaggio più complicato, un'entità cosmica comparsa per la prima volta in un albo del 1973 firmato da Jim Starlin e Mike Friedrich. Nei fumetti, è l'amore per Lady Morte che spinge Thanos a trovare le Gemme dell'Infinito e a dimezzare la vita nell'universo nel tentativo di compiacerla, cosa che accade brevemente dato che Morte lo abbandona non appena i Vendicatori lo sconfiggono.

Nel corso degli anni, Morte ha fatto capolino in numerose testate, ma raramente ha un ruolo attivo nel corso degli eventi, essendo una forza della natura perlopiù neutrale che fa da antitesi a Eternità, un'altra entità cosmica che rappresenta la vita e che è comparsa anche nel film Thor: Love and Thunder. Questo suggerisce che Audrey Plaza potrebbe tornare in futuro, forse anche soltanto per chiudere i conti con Billy Maximoff, che considera un abominio essendo reincarnatosi in un altro corpo.

Jennifer Kale

Sasheer Zamata in azione

Unica strega ad arrivare viva alla fine di Agatha All Along, Jennifer è un'alchimista che nel mondo moderno fa l'influencer, la guru di bellezza e passa il tempo a preoccuparsi delle cause intentate dai clienti insoddisfatti. Nella serie, Jennifer intraprendere la strada delle streghe per recuperare i poteri perduti a causa di un dottore ma, alla fine, scopre che era stata proprio Agatha a sigillarli: una volta recuperati, la vediamo volare via lasciandosi Westview alle spalle.

Jennifer Kale versione fumetti.

Nei fumetti, Jennifer esordisce nel numero 11 di Adventure into Fear, un albo del 1972 firmato da Steve Gerber e Rich Buckler. Inizialmente un'alleata dell'Uomo-Cosa, Jennifer finisce spesso coinvolta in vari conflitti magici anche mentre cerca di vivere una vita normale: essendo un'erede del culto di Zhered-Na, attira l'attenzione del Dottor Strange che la recluta in diverse circostanze.

Questo personaggio a fumetti assolutamente minore possiede tuttavia una caratteristica che potrebbe riportarla in scena nel Marvel Cinematic Universe: è infatti imparentata con Johnny Blaze, meglio noto come Ghost Rider, insieme al quale ha militato nei Midnight Sons. Da tempo si vocifera che i Marvel Studios stiano cercando di lanciare un film o una serie TV sui Midnight Sons, avendo già introdotto l'Uomo-Cosa nello speciale televisivo Werewolf by Night. Jennifer potrebbe essere un collegamento perfetto e uno stratagemma per presentare un nuovo Ghost Rider dopo quello di Nicolas Cage nei film antecedenti il MCU e quello di Diego Luna in Agents of SHIELD.

Billy Maximoff

Joe Locke nella serie Disney+

Inizialmente conosciuto solo come "ragazzino", essendo stato colpito da un incantesimo che gli impedisce di affermare la propria identità, il personaggio interpretato da Joe Locke ha un'importanza cruciale: scopriamo infatti che l'anima di Billy Maximoff, il figlio immaginario di Wanda scomparso insieme al fratello Tommy nel finale di WandaVision, ha cercato un corpo in cui intrufolarsi per sopravvivere alla fine dell'incantesimo con cui sua madre aveva trasformato la città di Westview. Incarnatosi in un ragazzo gay ebreo di nome William Kaplan, Billy ha passato i mesi a riscoprire la propria identità e ha poi convinto Agatha a percorrere la strada delle streghe con l'intento di trovare suo fratello Tommy. Nella miniserie si scopre però che è stato proprio Billy a creare inconsciamente la strada, possedendo poteri di manipolazione della realtà simili a quelli di sua madre: nel penultimo episodio, Billy riesce a incarnare l'anima del fratellino in un ragazzo morente e, dopo essere sopravvissuto all'attacco della Morte, parte insieme al fantasma di Agatha per trovarlo.

Wiccan nei fumetti.

I fumetti non raccontano una storia troppo diversa. Creato insieme a suo fratello dai poteri fuori controllo di Wanda, Billy scompare quando il demone Mefisto reclama il frammento di anima che lo mantiene in vita, salvo poi reincarnarsi nel neonato William Kaplan e crescere come tale fino alla scoperta dei propri super poteri. Reclutato dagli Avengers, Billy scopre la verità sulla sua identità solo in un secondo momento e, insieme al fratello reincarnato Tommy, si unisce ai Giovani Vendicatori prima come Asgardian e poi come Wiccan.

Insieme agli eroi vive moltissime avventure, cercando e salvando Wanda nella miniserie intitolata La crociata dei bambini, per poi entrare ufficialmente negli Avengers nelle storie a fumetti più recenti. Wiccan non è un supereroe di primo piano solo per i suoi poteri o per la sua storia editoriale molto particolare, ma anche perché è uno dei personaggi LGBTQ+ più famosi della Marvel: Billy è apertamente gay e frequenta il suo compagno di battaglia Teddy "Hulkling" Altman, un mutaforma mezzo Kree e mezzo Skrull. I due sono convolati persino a nozze in un importante albo Marvel di qualche anno fa.

Joe Locke col costume di Wiccan

Nella miniserie TV, Billy Kaplan frequenta un ragazzo di nome Eddie: inizialmente Jac Schaeffer avrebbe voluto introdurre Teddy Altman nel MCU con la sua miniserie ma i Marvel Studios hanno rifiutato l'idea all'ultimo momento. Tuttavia, negli ultimi due episodi di Agatha All Along, Billy indossa il suo costume da Wiccan, e questo significa che abbiamo fatto un altro passo nella direzione di una serie TV o di un film incentrato sugli Young Avengers: fino a questo momento il MCU ha introdotto Ms. Marvel, Kate Bishop, Cassie Lang, Ironheart e potenzialmente Tommy. Se il team esordirà nella futura serie Vision Quest, che dovrebbe completare la trilogia televisiva di Jac Schaeffer cominciata con WandaVision, o nel vociferato film dedicato a Scarlet Witch, è ancora tutto da vedere, ma le intenzioni sembrano ormai chiarissime.