Agatha All Along: l'episodio 5 svela l'identità del teenager interpretato da Joe Locke

Agatha All Along, la nuova serie Marvel prodotta per Disney+, sembra aver rivelato l'identità del misterioso teenager interpretato da Joe Locke nell'episodio 5, disponibile in streaming.

Non proseguite, ovviamente, nella lettura se non avete visto la puntata e non volete spoiler !

Cosa accade nell'episodio 5 di Agatha All Along

Sullo schermo si assiste a quello che accade quando la congrega guidata da Agatha si ritrova alle prese con una nuova prova quasi ispirata a uno slasher anni '80. Le altre streghe iniziano a scoprire nuovi dettagli del passato mortale della protagonista interpretata da Kathryn Hahn.

Quando la madre di Agatha appare per vendicarsi, Alice Wu-Gulliver (Ali Ahn) interviene, ma Agatha la priva dei poteri e sembra ucciderla. Il ragazzo reagisce in modo molto negativo e affronta Agatha, criticando l'idea che le streghe possano uccidere se questo può contribuire a far raggiungere i loro obiettivi personali. Agatha sottolinea che lui "è proprio come sua madre", facendolo reagire intrappolandola sotto il fango, destino riservato successivamente anche a Jennifer Kale (Sasheer Zamata) e Lilia Calderu (Patti Lupone). Il ragazzino misterioso al centro della trama di Agatha All Along riesce a farlo usando un'energia blu e sul suo capo appare magicamente una corona.

Joe Locke nell'episodio 5 di Agatha All Along

Quanto accaduto ha portato i fan della Marvel ad arrivare alla conclusione che il giovane sia Billy Maximoff, ovvero Wiccan, uno dei figli di Wanda Maximoff/Scarlett Witch.

Il quinto episodio non ha svelato in modo definitivo l'identità del ragazzino, ma gli elementi introdotti nella puntata, i punti in comune tra lo show e alcuni dettagli dei fumetti, fino alla corona che sembra quella di Wanda e al look in stile anni '80 che ricrea il costume di Wiccan, sembrano confermare il legame con il personaggio interpretato nel MCU da Elizabeh Olsen.