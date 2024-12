Agatha All Along, ci sarà una seconda stagione? Kathryn Hahn aggiorna i fan della Marvel

Kathryn Hahn ha parlato recentemente del futuro di Agatha All Along e del suo posto nel Marvel Cinematic Universe, alla luce della sua nomination ai Golden Globe 2025 per lo show.

La Hahn è stata nominata nella categoria Miglior attrice in una serie televisiva - musical o comedy - indicazione che sembra confermare che i Marvel Studios hanno riclassificato Agatha All Along da "serie limitata", destinate a non essere riprese, a "serie regolare" che dovrebbe garantire almeno un'altra stagione di contenuti.

Si tratta di un grande cambiamento di direzione rispetto a quello che Kathryn Hahn aveva indicato solo il mese scorso, quando aveva fatto intendere di aver chiuso con l'MCU dopo Agatha All Along.

Joe Locke nell'episodio 5 di Agatha All Along

Il finale dello show ha visto Agatha Harkness sacrificare la sua vita per combattere Morte (Aubrey Plaza), per poi tornare come compagna spettrale del figlio di Scarlet Witch, Billy Maximoff (Joe Locke). Con Agatha All Along apparentemente concluso e la morte della sua protagonista, l'uscita di Hahn dal MCU è sembrata logica.

Agatha All Along ha il miglior punteggio Rotten Tomatoes di tutti gli show della Fase 5 dell'MCU

Ora, dopo la nomination ai Golden Globe e il grande successo della serie, l'attrice ha lasciato aperto uno spiraglio per un ritorno. Parlando con Deadline della sua nomination, la Hahn ha anche rilasciato alcune dichiarazioni che hanno smentito le sue precedenti sul finale di Agatha:

"Credo che volessi dire che eravamo molto soddisfatti del modo in cui Agatha All Along aveva concluso il suo arco", ha spiegato la Hahn, prima di aggiungere: "Penso che tutti sarebbero entusiasti di tornare, ovviamente, in qualsiasi veste. È stata un'esperienza profonda. Sono molto orgogliosa ed entusiasta della Marvel. Hanno sempre supportato questa piccola, favolosa serie guidata da donne e persone queer".