Agatha All Along ha il miglior punteggio Rotten Tomatoes di tutti gli show della Fase 5 dell'MCU

Su Rotten Tomatoes Agatha All Along ha ottenuto il punteggio più alto di tutte le serie televisive della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe.

Prima del lancio di Agatha All Along su Disney+, molte persone hanno ripetutamente messo in dubbio che servisse una serie del genere e l'hanno accusata di essere "woke" per la presenza di protagonisti femminili e gay. Di conseguenza, i fan del Marvel Cinematic Universe erano pronti a stroncare la serie.

Con sorpresa di tutti, settimana dopo settimana, Agatha All Along si è dimostrata un degno successore di WandaVision e una storia che valeva davvero la pena raccontare. Lo dimostra il fatto che ha ottenuto il miglior punteggio di pubblico su Rotten Tomatoes per una qualsiasi serie televisiva della Fase 5 del MCU.

Ecco come si confrontano le offerte dei Marvel Studios per il piccolo schermo con quest'ultimo capitolo della saga del Multiverso:

Secret Invasion 44%

Loki Stagione 2 82%

E se...? Stagione 2 - 65%.

Echo - 60%

Agatha All Along - 83%

Agatha All Along, l'episodio 7 svela la vera identità di Rio con un doloroso colpo di scena

Una seconda stagione in arrivo?

Si parla già di una seconda stagione di Agatha All Along, soprattutto perché gli ascolti sono stati sempre molto alti. La seconda stagione sarà probabilmente incentrata sulla ricerca di Tommy Maximoff e potrebbe portare direttamente agli eventi del film sulla Strega Scarlatta, di cui si parla da tempo.

Agatha All Along

"Non si trattava di uccidere il personaggio", ha recentemente dichiarato lo showrunner Jac Schaeffer a Marvel.com a proposito dello scioccante destino finale di Agatha Harkness. "Si trattava dell'evoluzione di questo personaggio: Qual è la sua prossima fase? Sento che c'è ancora molta strada da esplorare con Agatha come fantasma. Preparatevi...", ha stuzzicato.

In Agatha All Along, la famigerata Agatha Harkness si ritrova a terra e senza potere dopo che un insospettabile goth Teen la aiuta a liberarsi da un incantesimo distorto. Il suo interesse si accende quando lui la prega di accompagnarlo sulla leggendaria Strada delle Streghe, una serie di prove magiche che, se superate, ricompensano una strega con ciò che le manca. Insieme, Agatha e questo misterioso adolescente mettono insieme una congrega disperata e si incamminano giù, giù, giù per la Strada.

La serie è interpretata da Kathryn Hahn, Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Maria Dizzia, Paul Adelstein, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili, con Debra Jo Rupp, con Patti LuPone e Aubrey Plaza.