After e le scene eliminate: "non adatte a tutti"

Ricco di drammi e scene bollenti, "After" ha catturato l'attenzione dei fan, che ora attendono con impazienza il terzo capitolo, "After We Fell", attualmente in produzione. Per chi non è ancora addentrato nel mondo dell'adattamento cinematografico della saga scritta da Anna Todd, è interessante sapere che questa serie di successo ha qualche curiosità, soprattutto inerenti alle sue scene sexy.

"After" e le scene eliminate

"After" è nato come una fanfiction su Harry Styles, pubblicata su Wattpad da Anna Todd. La storia, incentrata su un personaggio di nome Hardin (ispirato a Harry Styles), ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan della boy band. Nonostante le critiche, Todd ha sempre ribadito che il suo personaggio non rifletteva il vero Harry Styles, ma era una figura completamente immaginaria.

After 4, la recensione: l'infinito tira e molla di Tessa e Hardin

L'incredibile successo di "After" è iniziato con Anna Todd che scriveva la storia sul suo smartphone, usando l'app Note di un Samsung Galaxy. La Paramount aveva inizialmente acquistato i diritti del film, ma la preoccupazione di Todd per la perdita del controllo creativo l'ha portata a trovare nuovi produttori, garantendo che la sua visione originale fosse rispettata. Questo passaggio è stato cruciale per preservare l'integrità della storia sul grande schermo.

After: Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford in una scena

Tuttavia, per rendere il film accessibile a un pubblico più giovane, molte delle scene esplicite presenti nei libri sono state tagliate. Todd aveva immaginato un film vietato ai minori, ma per ottenere una classificazione PG-13, sono state necessarie significative modifiche. Ad esempio, alcuni dettagli cruciali come "La scommessa" sono stati omessi dal film per scelta dell'autrice, poiché riteneva che non si sarebbero tradotti bene sullo schermo.