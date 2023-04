After stasera su Rai 2, trama e cast del film tratto dalla saga di Anna Todd

Stasera su Rai 2 in prima serata arriva il film After: trama e cast della pellicola tratta dalla saga di Anna Todd

Stasera 13 aprile Rai 2 offre agli spettatori una prima serata all'insegna del romanticismo con il film After. La pellicola è basata sull'omonimo romanzo del 2014 scritto da Anna Todd. Il lungometraggio è diretto da Jenny Gage, lo stesso regista ha adattato il libro per il grande schermo scrivendone la sceneggiatura. Ecco la trama e il cast di After.

After: Trama

After: Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford in una scena

Tessa, studentessa modello, figlia devota e fidanzata con un ragazzo dolce e affidabile. Da poco trasferita al college di Atlanta, dopo essere arrivata al campus fa la conoscenza di Hardin, un bellissimo ragazzo dal temperamento ombroso e la collera facile. Non potrebbe essere più diverso da lei, ma come spesso accade, gli opposti si attraggono e tra i due ovviamente l'attrazione è immediata, e reciproca.

After: Hero Fiennes Tiffin con Josephine Langford in una scena

After è stato distribuito in Italia a partire dall'11 aprile 2019 grazie a 01 Distribution. Ha incassato 69,5 milioni di dollari in tutto il mondo contro. Qui trovate la nostra recensione di After, il successo del film ha dato vita ad un saga con ben tre sequel.

After: Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin in una scena

After: i motivi del successo dei film tratti da Anna Todd

After: Interpreti e personaggi