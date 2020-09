After 2: il sedere di Hero Fiennes Tiffin è stato molto apprezzato dalle fan

After 2 sta facendo parlare sui social soprattutto per la scena in cui viene mostrato il sedere di Hero Fiennes Tiffin in primo piano.

La scena del sedere in primo piano di Hero Fiennes Tiffin in After 2 è stata molto apprezzata: Twitter è stata invasa dai messaggi delle fan della saga che sul social hanno dimostrato stupore e gratitudine per la gradita sorpresa.

After 2 - Un cuore in mille pezzi è l'adattamento del romanzo After We Collided con cui torniamo a seguire le vicende romantiche di Hardin e Tessa interpretati da Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford. Il film è uscito il 2 settembre in alcuni paesi europei tra cui Regno Unito, Grecia e Italia, questo è bastato perché Twitter fosse invasa dai commenti sulla scena in cui Hero appare nudo di spalle con il suo lato B in primo piano.

Poiché After 2 - Un cuore in mille pezzi non è uscito in molti paesi l'account del film sui social media ha chiesto a coloro che l'hanno visto di non pubblicare spoiler, ma anche loro hanno fatto un'eccezione sulla scena pubblicizzata sul social. L'account ufficiale del film rispondendo ad un fan ha detto: "Vorrei dire che lo sapevo quello che stava per arrivare. Vi avevo avvisati di non uscire prima dal cinema se non volevate perdervi qualcosa".

i mean, i knew it was coming. i told you all not to leave the theater cause you wouldn't wanna miss something. 🍑 — After We Collided Movie (@aftermovie) September 2, 2020

"Il culo di Hero era tutto quello che volevo vedere" si legge in un altro Tweet".

hero's ass was all i wanted to see #AfterWeCollided — Stavroula Nikolaidou (@stavroulanii) September 2, 2020

"Ho bisogno di un link per After 2, in realtà ho bisogno di vedere il culo di Hero Fiennes Tiffin oggi ma solo per la scienza" ha scritto una fan del protagonista.

I need a link to after we collided actually need to see hero fiennes tiffin’s ass like today but like, for science — gabby ♡¹ᴰ (@gubbiez) September 3, 2020

Un'altra chiede ai suoi amici di Twitter di godersi la scena per lei

For my moots who are gonna watch After we collided this week: enjoy Hero's ass for me 😔 — 𝙵𝚎𝚛✨🐰 give me the Mexico Date 😔 (@Tessascottx) September 1, 2020

E c'è addirittura chi attribuisce il successo di After 2 al sedere del protagonista: "tutti sono fantastici grazie al culo di Hero".

Già dal trailer si era capito che in After 2 le scene di sesso sarebbero state piu intense rispetto al primo film. Anna Todd ha detto che è stato fatto per ricreare sul grande schermo le scene che i lettori avevano apprezzato nel libro e ha quanto pare i risultati sembrano darle ragione. Nei giorni scorsi è arrivata la conferma ufficiale su After 3 e 4, sequel in arrivo del film attualmente in sala.