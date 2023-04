After 2 - Un cuore in mille pezzi, stasera su Rai 2, trama e cast del film tratto dal libro di Anna Todd

Stasera su Rai 2 in prima serata va in onda il film After 2 - Un cuore in mille pezzi: trama, curiosità e cast della pellicola tratta dal libro di Anna Todd

Stasera 20 aprile, in prima serata, Rai 2 torna nel mondo creato da Anna Todd con il film After 2 - Un cuore in mille pezzi. Il lungometraggio è diretto da Roger Kumble, la sceneggiatura è stata firmata dalla scrittrice Anna Todd e da Mario Celaya. Ecco la trama, il cast, le curiosità e il trailer della pellicola.

After 2 - Un cuore in mille pezzi: trama del film in onda su Rai 2

After 2: una scena del film con Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford

Dopo la loro rottura, Hardin e Tessa cercano di andare avanti ognuno per la propria strada. Mentre Hardin torna a perdersi in cattive abitudini, Tessa, forte della sicurezza acquisita, inizia a frequentare lo stage dei suoi sogni alla casa editrice Vance dove attira l'attenzione del suo collega Trevor, il ragazzo perfetto col quale intraprendere una relazione.

After 2: Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langfordin un'immagine

Trevor è intelligente, spiritoso, attraente ma soprattutto è affidabile. Tessa, nonostante questo nuovo incontro, non riesce a togliersi dalla testa Hardin. Dopotutto lui è l'amore della sua vita e al di là dei loro fraintendimenti e delle difficoltà, non può negare ciò che prova. Vorrebbe essere in grado di andare avanti per la sua strada, ma non è così semplice. Attraverso gli alti e i bassi della loro relazione, Tessa e Hardin lotteranno per stare ancora insieme anche se l'intero universo sembra tramare per tenerli separati.

After 2: Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford in una scena del film

After: i motivi del successo dei film tratti da Anna Todd

After 2 - Un cuore in mille pezzi: curiosità della pellicola del 20 aprile su Rai 2

After 2 - Un cuore in mille pezzi sarebbe dovuto uscire nelle sale cinematografiche italiane il 9 aprile 2020, a causa dell'emergenza sanitaria la pellicola è stata distribuita dal 2 settembre dello stesso anno grazie a 01 Distribution. Il film è basato sul secondo, omonimo, libro della serie After di Anna Todd.

After 2: Charlie Weber, Candice King in una scena del film

Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin hanno ripreso i loro ruoli come Tessa e Hardin. La pellicola è stata girata principalmente in Georgia, negli Stati Uniti. Il trailer ufficiale ha raggiunto 10 milioni di visualizzazioni in soli tre giorni dalla sua condivisione. After 2 ha battuto il record di film più visto su Amazon Prime Video Italia durante la settimana del suo rilascio.

After 2 - Un cuore in mille pezzi: Interpreti e personaggi