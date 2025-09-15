Adolescence da record agli Emmy 2025: Owen Cooper è il vincitore più giovane di sempre

La star di Adolescence Owen Cooper fa la storia agli Emmy diventando l'attore più giovane a conquistare la statuetta nella categoria miglior attore non protagonista in una miniserie p serie antologica. L'attore aveva solo 14 anni quando Adolescence è stato girata e questo è il suo debutto assoluto sul piccolo schermo. Ruolo difficile e doloroso, visto che interpreta un adolescente arrestato per l'omicidio di una compagna di classe.

Straordinario successo di pubblico, Adolescence ha ottenuto 140 milioni di visualizzazioni nei suoi primi tre mesi su Netflix, con ogni episodio girato in un'unica ripresa. La serie ha scatenato un dibattito globale sul rapporto tra la cultura "incel" online e i danni nel mondo reale.

Owen Cooper in una scena di Adolescence

Una vittoria da record

"Onestamente, quando ho iniziato a frequentare i corsi di recitazione un paio d'anni fa, non mi aspettavo nemmeno di andare negli Stati Uniti, figuriamoci qui", ha detto Cooper sul palco.

Il giovanissimo interprete ha ringraziato la sua famiglia, così come il suo co-protagonista e co-creatore della serie, l'attore Stephen Graham: "Potrà anche esserci il mio nome su questo premio, ma in realtà appartiene alle persone dietro la telecamera, a Stephen e a tutto il cast".

Stephen Graham e Owen Cooper, padre e figlio in Adolescence

Owen Cooper è uno dei più giovani vincitori di Emmy di sempre: il record è detenuto dall'attrice Roxana Zal, che aveva 14 anni nel 1984 quando vinse per il suo ruolo nel film per la televisione Quelle strane voci su Amelia.

L'attore inglese ha battuto rivali di tutto rispetto. Tra i candidati nella rosa del miglior attore non protagonista in una miniserie figuravano Javier Bardem per Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, Bill Camp e Peter Sarsgaard per Presunto innocente, Rob Delaney per Dying For Sex e la sua collega Ashley Walters.

Il successo della serie che getta uno sguardo agghiacciante sulla gioventù odierna

Durante la cermonia di consegna degli Emmy 2025, Adolescence ha vinto anche i premi per la miglior miniserie, la miglior regia, la miglior sceneggiatura, il miglior attore protagonista in una miniserie, premio andato a Stephen Graham, che interpreta Eddie, il padre di Jamie, e il premio per la migliore attrice non protagonista in una miniserie per Erin Doherty, interprete della psicologa forense che valuta Jamie in un carcere minorile.

"Non ci saremmo mai aspettati che il nostro piccolo show avesse un impatto così grande", ha confessato Stephen Graham ritirando l'Emmy per la sceneggiatura con il suo co-creatore e sceneggiatore Jack Thorne.