28 anni dopo, iniziate le riprese del sequel: svelato se Cillian Murphy tornerà oppure no

Le riprese di 28 anni dopo, il primo film di una prevista trilogia basata sul franchise di 28 giorni dopo, sono iniziate nel nord-est dell'Inghilterra.

Come riportato per la prima volta da Deadline, il film vedrà nel cast Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson e Ralph Fiennes, con Danny Boyle alla regia e la sceneggiatura firmata da Alex Garland. Le location delle riprese includono il Northumberland, al confine con la Scozia.

Cilian Murphy in una scena di 28 giorni dopo

Secondo quanto riportato da Discussing Films, nel cast è presente anche Cillian Murphy, protagonista del film originale. In precedenza, era stato specificato che il ritorno di Murphy sarebbe stato "sorprendente". Ci sarà poi una breve pausa prima di riprendere le riprese del secondo film della trilogia, che sarà diretto da Nia DaCosta.

L'originale 28 giorni dopo aveva come protagonista Murphy - che tornerà anche come produttore del primo della trilogia - nel ruolo di Jim, che si risveglia dal coma e scopre che la società è stata decimata da un virus; anche il film originale aveva visto la collaborazione tra il regista Boyle e lo scrittore Garland.

Gran parte del film era stato girato in luoghi solitamente molto frequentati come Piccadilly Circus e Westminster Bridge, per cui il team di produzione aveva avuto a disposizione finestre estremamente brevi nelle prime ore del mattino (spesso meno di un'ora) per girare le scene di desolazione.

28 anni dopo è prodotto da Boyle e Garland, che si riuniscono al team di produzione originale di 28 giorni dopo, composto da Peter Rice e Andrew Macdonald della DNA Films. Produce anche Bernie Bellew.