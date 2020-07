Aaron Sorkin: Jeremy Strong lo ha pregato di usare lacrimogeni veri sul set di Chicago 7

Aaron Sorkin ha rivelato che l'attore Jeremy Strong gli ha chiesto di usare dei veri lacrimogeni durante le riprese del film The Trial of the Chicago 7.

Il progetto prodtto per Netflix rappresenta la seconda collaborazione tra lo sceneggiatore, diventato anche regista, e l'attore dopo Molly's Game, arrivato nei cinema nel 2017.

Il film The Trial of the Chicago 7 racconterà la storia vera di quanto accaduto durante la convention democratica del 1968 quando una protesta pacifica ha dato vita a uno scontro violento con la polizia e la Guardia nazionale.

Aaron Sorkin, intervistato da Vanity Fair, ha ora raccontato la richiesta dell'attore per quanto riguarda le sequenze ambientate a Grant Park. Jeremy Strong ha infatti chiesto che un ex poliziotto lo gettasse a terra prima di ogni ciak e il regista ha aggiunto: "Mi ha implorato di usare dei veri lacrimogeni nelle scene in cui stava recitando".

La richiesta dell'attore, che interpreta l'attivista Jerry Rubin nella finzione, è stata esaudita.

Brian Cox, che recita con lui nella serie Succession, aveva già rivelato che il collega si immerge totalmente in quello che deve portare sullo schermo e ha un approccio al lavoro totalmente diverso dal suo: "In un certo senso lo trovo davvero buono perché ti obbliga a metterti alla prova, perché stai avendo a che fare con qualcuno che incarna la fragilità in un modo tale... Alle volte ti preoccupi per lui, è così determinato come attore. Si impegna in modo innegabile e i suoi risultati sono altrettanto innegabili. Quella è la chiave del suo successo: i risultati, la sua performance, che è davvero magnifica".

Il film seguirà inoltre il processo dominato dai leader della protesta Abbie Hoffman (Sacha Baron Cohen), Jerry Rubin (Jeremy Strong), Tom Hayden (Eddie Redmayne), e Bobby Seale (Yahya Abdul-Mateen II) insieme al loro avvocato, William Kunstler (Mark Rylance).

Il regista, secondo quanto riporta IndieWire, voleva che il film venisse distribuito prima delle elezioni presidenziali e The Trial of the Chicago 7 è in uscita su Netflix il 16 ottobre.