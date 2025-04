A24, lo studio cinematografico sta per lanciare A24 Music: di cosa si tratta?

Lo studio dietro a prodotti acclamati dalla critica come Euphoria, Hereditary e Lady Bird sta per lanciare la sua nuova piattaforma

A24 ha postato su Instagram la scritta "Stay tuned", su uno sfondo nero e con un disco retrò che brilla sullo sfondo, così tutti hanno cominciato a chiedersi di cosa si trattasse.

La maggior parte delle domande, soprattutto nelle sezioni dei commenti, chiedono: cosa significa? È un'etichetta discografica? O forse una piattaforma di streaming? Anche se non abbiamo ancora una risposta, ecco cosa potrebbe essere A24 Music, sulla base di ciò che sappiamo.

Non ci sono ancora risposte, ma solo un'ondata di speculazioni e, per ora, questo sembra del tutto intenzionale. La musica è sempre stata una forza sottile ma potente nell'universo di A24. Dai synth ossessionanti di Under the Skin, al mixtape massimalista di Labrinth per Euphoria, fino alla tavolozza dream-pop di Ho visto la TV brillare - I Saw the TV Glow, A24 non si limita a usare la musica, ma ne fa un personaggio e ora sembra che voglia occupare quello spazio a tutti gli effetti.

A24 Music, le altre ipotesi sull'annuncio misterioso

Euphoria: Zendaya in una scena della serie

Alcuni sospettano che si tratti di un'etichetta discografica, che forse potrebbe operare come incubatore di artisti che si collocano a metà strada tra FKA Twigs e Mitski, tutti umorali, senza vie di mezzo, e tutti rivoluzionari. Altri suggeriscono la possibilità di un servizio di streaming su misura: una casa per colonne sonore di culto e uscite esclusive. Altri ancora ipotizzano l'idea di esperienze audio immersive, che potrebbero essere sessioni dal vivo, installazioni o ibridi film-musica realizzati per gli appassionati di A24.

Ho visto la tv brillare: Justice Elio Smith e Brigette Lundy-Paine in una scena del film

In un'industria sempre più consolidata, A24 Music si presenta come una gradita novità. Che si tratti di un'etichetta, di uno stile di vita o di una lettera d'amore al potere del suono, noi ascolteremo. Con attenzione.

Non è stata fornita alcuna tempistica concreta per quanto riguarda l'uscita di A24 Music o di un annuncio ufficiale che sveli il mistero, se non che dobbiamo "rimanere sintonizzati". E lo faremo.