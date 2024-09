Federico Zampaglione e lo sceneggiatore Franco Ferrini tra gli ospiti del FIPILI Horror Festival 2024

Lo storico sceneggiatore di Dario Argento, Franco Ferrini, presenterà il restauro di Opera, mentre il cantante e regista Federico Zampaglione porterà il suo horror The Well, ospiti anche Stefano Nazzi e il musicista dei Calibro 35 Enrico Gabrielli.

Annunciati gli ospiti del FILIPI Horror Film Festival 2024. In programma dal 9 al 13 ottobre, la rassegna livornese dedicata all'horror e al fantastico ospiterà il cantante e regista Federico Zampaglione con il nuovo horror, The Well. Lo sceneggiatore di Dario Argento e Sergio Leone, Franco Ferrini, interverrà per presentare il restauro di Opera mentre tra gli ospiti "letterari" si segnalano gli scrittori noir Stefano Nazzi, Marco De Franchi e il musicista Enrico Gabrielli.

Il festival presenterà il meglio del panorama horror internazionale con oltre 60 film tra corti e lunghi, provenienti da 13 Paesi e 10 racconti del terrore, selezionati tra gli oltre 100 titoli ricevuti, tra anteprime internazionali, europee e italiane. La manifestazione quest'anno raddoppia i suoi schermi accogliendo il pubblico al Cinema Teatro 4 Mori (Via Pietro Tacca n.16, Livorno) e al Cinema La Gran Guardia (Via del Giglio, n.18, Livorno). Cinque giorni di proiezioni, incontri con grandi nomi del cinema di genere e non solo, presentazioni di libri ed eventi collaterali.

Il FIPILI Horror Festival, ideato e diretto da Alessio Porquier e Ciro Di Dato rinnova anche quest'anno l'appuntamento nei due capoluoghi toscani di Pisa e Firenze con l'evento collaterale "FIPILI Horror Festival - On the road", per tener fede al proprio nome di evento tra Firenze, Pisa e Livorno - da qui la sigla FIPILI - con una selezione di film tematici al Cinema Arsenale di Pisa (sabato 12) e al Cinema La Compagnia di Firenze (domenica 13).

Coralina Cataldi Tassoni in una scena di Opera (1987)

Il restauro di Opera e l'omaggio a Roger Corman

Franco Ferrini, storico collaboratore di Dario Argento, inaugurerà il FIPILI mercoledì 9 ottobre alle ore 21.00 (Cinema Teatro 4 Mori). Ferrini, che per Argento ha scritto 9 film, da Phenomena del 1984 a Occhiali neri del 2022, nella sua carriera ha curato la sceneggiatura di classici come C'era una volta in America di Sergio Leone e vanta collaborazioni tra gli altri con Carlo Verdone (Acqua e sapone), Lamberto Bava (Dèmoni e Dèmoni 2... L'incubo ritorna) e Carlo Vanzina (Sotto il vestito niente, Squillo, Sotto il Vestito niente - l'ultima sfilata). Lo sceneggiatore sarà al festival in occasione della presentazione del film di apertura Opera (1987) in versione rimasterizzata.

Due incontri tematici ispirati a uno dei suoi film più celebri, La Piccola Bottega degli Orrori (1960), saranno il cuore dell'omaggio a Roger Corman, regista e produttore mago dei budget ridotti nonché talent scout di attori e registi esordienti - a lui si deve la scoperta del talento di Jack Nicholson, Francis Ford Coppola, Robert De Niro e James Cameron - nell'ottica della minima spesa e della massima resa. Giovedì 10, alle ore 17.30 (Cinema Gran Guardia) il critico Federico Frusciante parlerà di "B movies" e il cinema di genere a basso costo, parleranno invece dello stato del cinema indipendente italiano i registi Manetti Bros, sabato 12, alle ore 17.30 (Cinema La Gran Guardia). In occasione dei due incontri saranno presentati al pubblico i corti fuori concorso: 154 di Andrea Sbarbaro e Riccardo Copreni che vede come protagonista Giovanni Storti (del trio Aldo, Giovanni e Giacomo), Liver di Alessio Cuboni, candidato ai David di Donatello, il dark fantasy Juggernaut di Daniele Ricci e Emanuele Ricci e Rosso di Lorenzo Puntoni.

I lungometraggi

Claudia Gerini in The Well

Arrivano da Australia, Argentina, Irlanda, Italia, Olanda e dagli Stati Uniti le anteprime del FILIPI. Si parte giovedì 10 con due film presentati in concorso al Sundance Film Festival: I Saw the tv glow di Jane Schoenbrun (ore 19.30, Cinema 4 Mori) prodotto dalla neonata casa di produzione dell'attrice Emma Stone e in prima italiana sul grande schermo. A seguire sarà proiettata la horror comedy Krazy House degli olandesi Steffen Haars e Flip Van Der Kuil (ore 22.00, Cinema 4 Mori): ambientato negli anni '90 e girato in stile "sitcom".

Venerdì 11 le proiezioni dei lunghi inizieranno con la prima italiana di An Taibhse - The Ghost regia di John Farrelly (ore 21:30 - Cinema 4 Mori), primo film horror in lingua irlandese mai realizzato prodotto dal pluri candidato agli Oscar Jim Sheridan. A seguire sarà la prima italiana di Late Night with the Devil di Cameron Cairnes e Colin Cairnes, film acclamato da Stephen King e diventato un caso negli Stati Uniti, è incentrato su un episodio di un talk show notturno del 1977 durante uno speciale di Halloween.

Sabato 12 sui comincia con la prima italiana di La Invitada di Facundo Escudero Salinas (ore 14:00 - Cinema La Gran Guardia). Si prosegue con una serata all'insegna del miglior cinema horror italiano, si parte con H010N! di Luca Canale Brucculeri (ore 19:30, Cinema 4 Mori), il film fonde il genere horror con quello pop nipponico anni '90. Sarà un ospite d'eccezione a chiudere la giornata, il cantante e regista Federico Zampaglione che presenterà il suo ultimo film The Well (ore 22:00, Cinema 4 Mori), dove una giovane restauratrice si reca in un piccolo villaggio per portare al suo antico splendore un dipinto medievale legato a una maledizione. A seguire Zampaglione dialogherà con il pubblico.

Arriva dalla 74ma Mostra del Cinema di Berlino Cuckoo di Tilman Singer (ore 22:00, Cinema 4 Mori), il film di chiusura della tredicesima edizione del FIPILI Horror Festival che vede protagonista l'attrice e modella Hunter Schafer (Euphoria) nei panni di Gretchen, che si reca sulle Alpi tedesche con il padre e la matrigna.

Letteratura

Ho visto la tv brillare: Justice Elio Smith e Brigette Lundy-Paine in una scena del film

Oltre al concorso corti, che vedrà la premiazione domenica 13 ottobre, la sezione letteraria del FIPILI vedrà il ritorno, venerdì 11 alle ore 17.30 (Cinema La Gran Guardia), con l'appuntamento "La paura fa 90...righe - Si accettano solo storie dell'orrore", il concorso nazionale di racconti inediti brevi, di massimo 90 righe, sul tema della paura declinata in tutte le sue sfumature. I 10 finalisti selezionati si contenderanno a colpi di penna il premio letterario decretato dalla giuria capitanata dal un presidente d'eccezione, lo scrittore e giornalista Stefano Nazzi e composta dallo scrittore ed ex Commissario Capo di Polizia Marco De Franchi, il musicista e scrittore Enrico Gabrielli e dalla direttrice editoriale della casa editrice MDS, Sara Ferraioli.

Nazzi e Gabrielli saranno protagonisti di due incontri col pubblico. Gli appassionati di cronaca nera non possono mancare all'appuntamento serale di venerdì 11, alle ore 20.00 al Cinema Teatro 4 Mori, per l'incontro Canti di guerra con Nazzi, che si concentrerà sui crimini più efferati nell'Italia degli anni '70. Enrico Gabrielli, volto noto dei Calibro 35, sarà invece il protagonista dell'incontro letterario di venerdì 11, alle ore 17.30 al Cinema La Gran Guardia.

Per il programma completo visitate il sito www.fipilihorrorfestival.it.