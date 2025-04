Death Stranding: annunciato il regista che porterà sul grande schermo il popolare videogioco

Il videogioco Death Stranding diventerà un film e i produttori hanno scelto come regista del progetto Michael Sarnoski, attualmente impegnato nella post-produzione di Death of Robin Hood.

Il lungometraggio porterà così sul grande schermo il progetto firmato da Hideo Kojima, che sarà coinvolto come produttore.

Chi si occuperà del film tratto dal videogioco

Il film ispirato a Death Stranding si immergerà nei misteri che circondano la catastrofica serie di eventi che hanno modificato i confini tra il mondo dei morti e quello dei vivi, facendo arrivare nel nostro mondo, sull'orlo del collasso, una serie di creature da incubo.

Un'immagine del gioco

Michael Sarnoski si è imposto all'attenzione del pubblico e della critica con Pig, il film con star Nicolas Cage, e ha poi diretto A Quiet Place: Giorno 1, in grado di incassare oltre 250 milioni di dollari in tutto il mondo.

I giocatori devono assumere il ruolo di Sam Porter Bridges, un personaggio che prova a riunire un'America divisa, ricostruendo speranza e riallacciando i legami tra gli ultimi esseri umani rimasti in vita.

Il progetto in arrivo nei cinema

Michael Sarnoski sarà coinvolto come sceneggiatore e regista nel tentativo di replicare il successo ottenuto dal videogioco che ha debuttato l'8 novembre 2019 per PlayStation 4.

Il cast del progetto, che ha coinvolto oltre 19 milioni di giocatori in tutto il mondo, ha potuto contare sulla presenza di star come Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Guillermo del Toro e Margaret Qualley.

Kojima Productions ha recentemente rivelato che il 26 giugno arriverà Death Stranding 2: On The Beach, che vede il coinvolgimento anche di Nicolas Winding Refn, Troy Baker, Luca Marinelli, George Miller ed Elle Fanning.