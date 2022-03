A Very British Scandal: Claire Foy e Paul Bettany nel nuovo trailer della miniserie

Nuovo trailer della miniserie A Very British Scandal, tratta da una storia vera, disponibile in Italia su TimVision a partire dal 21 aprile.

Gara di bravura tra Claire Foy e Paul Bettany nel nuovo trailer di A Very British Scandal, miniserie BBC/Amazon che in Italia sarà disponibile su TimVision a partire dal 21 aprile.

Scritta da Sarah Phelps, A Very British Scandal sarà composta da tre episodi e racconterà il divorzio del Duca (Paul Bettany) e della Duchessa di Argyll (Claire Foy), uno dei casi più famosi del ventesimo Secolo. Celebre per il suo carisma, bellezza e stile, Margaret, Duchessa di Argyll, dominò le cronache per un complicato divorzio costellato di accuse di falsificazione, furto, violenza, droga, registrazioni segrete, corruzione e divulgazione di foto esplicite.

La miniserie esplorerà il clima sociale e politico della Gran Bretagna, esaminando gli atteggiamenti nei confronti delle donne e scavando nei motivi della misoginia istituzionale diffusa all'epoca. Mentre i suoi contemporanei, la stampa e la magistratura cercavano di denigrarla, Margaret andava avanti con coraggio e resilienza, rifiutandosi di restare in silenzio mentre veniva tradita dai suoi amici e messa alla gogna pubblicamente da una società che si crogiolava nella sua caduta in disgrazia.

Claire Foy: "Pensavo di non meritare il successo ottenuto con The Crown"

Scritta da Sara Phelps e prodotta da Blueprint Pictures per BBC One e BBC iPlayer, A Very British Scandal è distribuita da Sony Pictures Television in accordo con gli Amazon Studios. La produzione è il seguito antologico di A Very English Scandal, con Hugh Grant, già disponibile su TimVision.