A Very British Scandal: Claire Foy e Paul Bettany nel trailer della serie

Il 26 dicembre debutterà sugli schermi inglesi la serie A Very British Scandal, con star Claire Foy e Paul Bettany, ecco il trailer.

La serie A Very British Scandal porterà sul piccolo schermo una storia vera e il trailer mostra le prime immagini del progetto con star Claire Foy e Paul Bettany che debutterà il 26 dicembre su BBC iPlayer.

Nel filmato si vede l'incontro tra i due protagonisti, la passione che contraddisingue la loro storia d'amore e gli scontri in tribunale e sui media quando il loro legame è andato in mille pezzi.

Scritta da Sarah Phelps, A Very British Scandal sarà composta da tre episodi e racconterà il divorzio del Duca (Paul Bettany) e della Duchessa di Argyll (Claire Foy), uno dei casi più celebri del ventesimo Secolo. Celebre per il suo carisma, bellezza e stile, Margaret, Duchessa di Argyll, dominò le cronache per un complicato divorzio costellato di accuse di falsificazione, furto, violenza, droga, registrazioni segrete, corruzione e divulgazione di foto esplicite.

La miniserie esplorerà il clima sociale e politico della Gran Bretagna, esaminando gli atteggiamenti nei confronti delle donne e scavando nei motivi della misoginia istituzionale diffusa all'epoca. Mentre i suoi contemporanei, la stampa e la magistratura cercavano di denigrarla, Margaret andava avanti con coraggio e resilienza, rifiutandosi di restare in silenzio mentre veniva tradita dai suoi amici e messa alla gogna pubblicamente da una società che si crogiolava nella sua caduta in disgrazia.

A Very British Scandal verrà mostrato in anteprima su BBC One nel Regno Unito e poi su Amazon Prime Video nel resto del mondo.