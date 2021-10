Claire Foy e Paul Bettany nelle prime foto di A Very British Scandal

Claire Foy e Paul Bettany, star di The Crown e WandaVision, torneranno sugli schermi televisivi con la miniserie A Very British Scandal e le prime foto mostrano i due attori nel ruolo della duchessa e del duca di Argyll.

Il progetto televisivo si ispira infatti a una storia realmente accaduta e che è stata al centro dell'attenzione mediatica con i suoi scandali e gossip che hanno diviso l'opinione pubblica britannica.

A Very British Scandal: Claire Foy in una foto della serie

Scritta da Sarah Phelps, A Very British Scandal sarà composta da tre episodi e racconterà il divorzio del Duca (Paul Bettany) e della Duchessa di Argyll (Claire Foy), uno dei casi più celebri del ventesimo Secolo. Celebre per il suo carisma, bellezza e stile, Margaret, Duchessa di Argyll, dominò le cronache per un complicato divorzio costellato di accuse di falsificazione, furto, violenza, droga, registrazioni segrete, corruzione e circolazione di foto esplicite.

La miniserie esplorerà il clima sociale e politico della Gran Bretagna, esaminando gli atteggiamenti nei confronti delle donne e scavando nei motivi della misoginia istituzionale diffusa all'epoca. Mentre i suoi contemporanei, la stampa e la magistratura cercavano di denigrarla, Margaret andava avanti con coraggio e resilienza, rifiutandosi di restare in silenzio mentre veniva tradita dai suoi amici e messa alla gogna pubblicamente da una società che si crogiolava nella sua caduta in disgrazia.

A Very British Scandal: una foto della protagonista Claire Foy

Sarah Phelps, annunciando il progetto,a veva dichiarato: "Scrivere la storia della vita di Margaret e degli eventi che hanno portato al suo divorzio dal Duca è un progetto che coltivavo dal 1993, quando ho sentito per la prima volta il suo nome e ho iniziato a conoscerla. Sentivo che era stata punita per essere una donna, per essere visibile, per aver rifiutato di arrendersi, di essere una brava ragazza e andarsene in silenzio. Questo dramma è il mio tributo a lei."

A Very British Scandal verrà mostrato in anteprima su BBC One nel Regno Unito e su Amazon Prime Video nel resto del mondo entro la fine del 2021.

