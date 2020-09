A Star is Born: il film con Lady Gaga e Bradley Cooper stasera su Canale 5

A Star is Born è il film in onda stasera su Canale 5, alle 21:21, in prima visione TV free. Prima regia di Bradley Cooper, il film ha consegnato l'Oscar per la migliore canzone a Lady Gaga.

A Star is Born: la prima immagine di Bradley Cooper e Lady Gaga

Stasera su Canale 5, alle 21:21 in prima TV free, va in onda A Star is Born, il film che ha segnato il debutto alla regia di Bradley Cooper e ha consacrato come attrice Lady Gaga, vincitrice dell'unico Oscar ottenuto dalla pellicola durante la cerimonia del 2019: quello per Shallow, migliore canzone.

Presentato Fuori Concorso a Venezia nel 2018, A Star Is Born è il remake di È nata una stella del 1937, terzo rifacimento dopo quello del 1954 e il musical-rock del 1976. Al centro del racconto ci sono Jack (Bradley Cooper), un cantautore famoso ma ormai nella scia discendente della sua carriera, e una ragazza di nome Ally (Lady Gaga) dal talento incredibile: lui decide di aiutarla a spiccare il volo nel mondo della musica. In breve tempo i due si innamorano profondamente, ma mentre Ally continua la sua ascesa in maniera fulminante, Jack non fa che perdere il suo smalto, la sua ispirazione e la sua gioia di vivere e teme che il suo senso di autodistruzione possa coinvolgere anche la donna che ama

A Star Is Born

Miss Gaga, duettando al Dolby Theater sulle note di Shallow con Mr. Cooper, ha dato vita, sotto gli occhi dell'allora compagna di lui Irina Shayk, al gossip che è stato davvero duro a morire circa una liaison tra lei e il suo regista. Loro diranno, mesi dopo, che era tutta una montatura ma sembra proprio che quei pettegolezzi siano stati uno dei motivi della rottura tra Bradley Cooper e la bella modella russa.

A Star Is Born è costato 36 milioni di dollari per un incasso di 435 ed è diventato la più redditizia pellicola della storia del cinema con protagonista una cantante, superando il mitico Guardia del corpo, del 1992 con la compianta Whitney Houston. Il film è un grande melò nel quale tutte le canzoni sono state scritte proprio dai due protagonisti, talvolta affiancati da altri artisti, sempre registrate dal vivo e senza sovraincisioni. Quanto a Shallow, enorme successo globale: ha vinto un Golden Globe e due Grammy, oltre all'Oscar come miglior canzone, diventando il più premiato nella storia della musica.