A Star Is Born: svelato il contenuto delle scene inedite della versione estesa

E' stato svelato il contenuto delle scene inedite della versione estesa di A Star Is Born. Dopo l'Oscar conquistato per Shallow, Miglior Canzone dell'anno, il film di Bradley Cooper farà ritorno nei cinema, purtroppo per il momento solo negli USA, con 12 minuti inediti di duetti tra Lady Gaga e il suo regista/co-protagonista.

Ma quale è il contenuto esatto dei 12 minuti inediti aggiunti a A Star Is Born? A quanto descritto dai critici americani per lo più si tratta di aggiunte marginali, ad esempio le performance di "Black Eyes" e "Shallow" sono più lunghe e includono più inquadrature tagliate nella versione definitiva. In più la prima volta in cui Ally canta Shallow a cappella nel parcheggio del negozio di alimentari è un po' più lunga.

La versione estesa di A Star Is Born contiene, inoltre, alcune scene inedite e brani tagliati nella versione definitiva. L'aggiunta più importante sarebbe l'esecuzione di Is That Alright?, che dona maggior profondità e intensità alla storia d'amore tra Ally e Jackson. La scena in questione è ambientata sullo sfondo della festa nuziale di Ally e Jackson. Ally dedica la canzone a Jackson durante il ricevimento in uno dei momenti più emozionanti del film.

Anche la parte del tour di Ally e Jackson, nella versione estesa, dura di più dando maggior sviluppo alla vicenda; il montaggio di Ally in tour con Jackson include una scena in cui i due scrivono insieme una canzone (Clover) e vivono l'esperienza del palco eseguendo una cover di Midnight Special.

The film that everyone is talking about, returns to theaters. Experience #AStarIsBorn Encore for one week only beginning March 1. pic.twitter.com/EjudUulNDU — A Star Is Born (@starisbornmovie) 28 febbraio 2019

Ci sono molte altre piccole aggiunte nella nuova versione di A Star is Born che ci danno un'idea della quantità di materiale rimasta sul pavimento della sala di montaggio: c'è più spazio per Noodles (Dave Chapelle), in una scena Ally incontra la terapista di Jackson in rehab, ci sono le prove dei Grammys ed Ally intenta a scegliere i costumi per il tour mondiale. Ci auguriamo di poter vedere, prima o poi, la versione estesa anche in Italia al cinema o in home video.

