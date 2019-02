Oscar 2019: Lady Gaga, suo il premio per Shallow, miglior canzone

Marica Lancellotti

L'edizione degli Oscar 2019 sarà ricordata anche come quella che ha regalato a Lady Gaga il suo primo Academy Award, premio vinto per la migliore canzone originale, Shallow, tratta dalla colonna sonora di A Star is Born.

#LadyGaga teared up as she accepted the award for Best Original Song in an emotional speech at the #Oscars: https://t.co/F6p8O269GH #AStarIsBorn pic.twitter.com/BnNSw2OvbE — People (@people) 25 febbraio 2019

Durante quella che potrebbe essere stata la cerimonia degli Academy Awards meno entusiasmante degli ultimi anni, un'emozionatissima Lady Gaga era salita su quello stesso palco poco prima per duettare con Bradley Cooper proprio sulle note del brano vincitore, guadagnando addirittura l'ovazione del pubblico in sala. Ed è proprio a Cooper, suo regista e co-protagonista in A Star Is Born, che Lady Gaga ha rivolto un tenero pensiero: "Bradley, non c'è una sola persona sul pianeta che avrebbe potuto cantare questa canzone con me se non tu, grazie per aver creduto in noi". Il resto del discorso durante la cerimonia degli Oscar 2019 è pronunciato tra le lacrime, con la voce che trema: "Ho lavorato duramente per tanto tempo e... Non è la vittoria in sé, si tratta del non arrendersi mai. Se hai un sogno allora combatti. Le cose si fanno per passione, poco importa quante volte si viene rifiutati o si cade o si viene sconfitti. Importano più le volte in cui ti rialzi, e coraggiosamente, e continui ad andare avanti".

Shallow è stata una prima volta agli Oscar 2019 anche per gli altri autori Mark Ronson, Andrew Wyatt e Anthony Rossomando. Il brano era stata originariamente composto per accompagnare i titoli di coda del film (trovate qui la nostra recensione di A Star is Born), ma quando quell'idea è sfumata Bradley Cooper ha deciso di tenere comunque la canzone e di dedicarle due delle sequenze principali: quella del parcheggio e il debutto sul palco davanti a migliaia di persone di Ally.