A Star is Born: il film con Lady Gaga e Bradley Cooper torna al cinema con 12 minuti inediti!

Marica Lancellotti

Gli Oscar 2019 hanno portato fortuna a Bradley Cooper e al suo A Star is Born: avrà anche vinto solo una statuetta ma è proprio forte di quel premio che il film tornerà al cinema, anche se per il momento solo negli Stati Uniti. Con una sorpresa: 12 minuti inediti di duetti tra Lady Gaga e il suo regista/ co-protagonista.

Nella notte del 24 febbraio A Star Is Born si è aggiudicato la statuetta per la migliore canzone originale e sarà proprio Shallow a farla ancora da padrone nella nuova versione estesa, con le immagini di quella che è stata la prima performance davanti alla macchina da presa del brano diventato super famoso soprattutto dopo l'esibizione che Lady Gaga e Bradley Cooper hanno regalato agli Academy Awards. Ci saranno poi le versioni estese dei pezzi Black Eyes e Alibi, oltre a un'altra sequenza tagliata dalla versione arrivata in sala qualche mese fa, in cui i due protagonisti scrivono una nuova canzone, Clover. Il ritorno di A Star is Born al cinema per il momento è stato annunciato solo negli Stati Uniti, a partire dal 1° marzo, ma la speranza per tutti i fan di casa nostra è che naturalmente venga annunciato in tempi brevi anche nelle sale italiane.

Le novità intorno al film (qui la nostra recensione di A Star is Born), oggi, non riguardano solo il suo ritorno in sala ma anche gli sviluppi del "triangolo" che negli ultimi giorni ha tenuto i social con il fiato sospeso: quello tra Lady Gaga, Bradley Cooper e Irina Shayk. Se la performance agli Oscar del regista e della sua musa aveva fatto nascere voci insistenti su una loro presunta relazione, che, pare, abbiano infastidito parecchio Irina Shayk che ha smesso di seguire Gaga sui social, la pietra tombale sulla vicenda potrebbe essere stata lanciata dalla stessa Lady Germanotta che, ospite di Jimmy Kimmel, ha voluto chiarire: "I social media francamente sono la toilette di internet [...] Le persone vedono l'amore perché è ciò che vogliono vedere [...] Dal punto di vista dell'esibizione, era importante che entrambi fossimo connessi tutto il tempo. Ho avuto le mie braccia intorno a Tony Bennett per tre anni di tour mondiale. Quando canti canzoni d'amore, vuoi che le persone percepiscano quel sentimento". Insomma, era tutta finzione scenica, che è esattamente quello che ci si aspetterebbe da due professionisti del mondo dello spettacolo.