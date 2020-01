A Star Is Born ha conquistato due Grammy Awards 2020

A Star Is Born, arrivato nei cinema nell'autunno 2018, ha conquistato due Grammy 2020, come rivelato durante la cerimonia di premiazione che si è svolta nella serata di domenica a Los Angeles.

Il film con protagonisti Bradley Cooper e Lady Gaga ha infatti portato a casa due preziose statuette, dopo aver già ottenuto un Oscar e un Golden Globe per la canzone Shallow, non potendo però essere in corsa nel 2019 con l'album che era stato prodotto a causa della sua distribuzione dopo la deadline prevista per poter rientrare nelle nomination e nei premiati della passata edizione dei riconoscimenti.

A Star Is Born ha così portato a casa due Grammy Award 2020: quello nella categoria Best Compilation Soundtrack for Visual Media e il riconoscimento per Best Song Written for Visual Media, assegnato al brano I'll Never Love Again (Film Version) che ha quindi regalato un altro premio a Bradley Cooper, Lady Gaga e gli autori Natalie Hemby, Hillary Lindsey e Aaron Raitere.

La canzone ha battuto illustri rivali come Spirit tratta dal film Il Re Leone e le colonne sonore di C'era una volta a... Hollywood, Rocketman e Spider-Man: Un Nuovo Universo.

A Star Is Born: una colonna sonora costruita per emozionare