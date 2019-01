A Star is Born: Bradley Cooper, a sorpresa, canta Shallow sul palco con Lady Gaga

A Star is Born continua a far sognare i fan. A sorpresa Bradley Cooper si è unito a Lady Gaga mentre si esibiva a Las Vegas per eseguire Shallow dal vivo per la prima volta. Sabato sera l'attore e regista di A Star Is Born ha raggiunto sul palco la sua musa nel corso del suo show stabile a Las Vegas, "Enigma", per sfoderare le sue doti canore.

So @DCfilmgirl and I are in Vegas for the @ladygaga Enigma show and Bradley Cooper just jumped on stage to do "Shallow" live!!! Insane!!! pic.twitter.com/4iYbs61t6q — Kevin McCarthy (@KevinMcCarthyTV) 27 gennaio 2019

Visibilmente emozionato, Bradley Cooper ha fatto le prove generali della notte degli Oscar, dove eseguirà Shallow insieme a Lady Gaga. Il brano, di cui Lady Gaga è coautrice, ha già conquistato un Golden Globe per la miglior canzone originale ed è entrano nella cinquina degli Oscar. A Star is Born ha conquistato in tutto sette candidature, tra cui miglior film, miglior attrice, miglior attore, miglior attore non protagonista, miglior sceneggiatura non originale e miglior fotografia (qui trovate la nostra recensione di A Star is Born).

Potete leggere il nostro commento alle nomination agli Oscar 2019, che verranno assegnati il 24 febbraio a Los Angeles.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!