A Star Is Born, Barbra Streisand critica il film con Lady Gaga e Bradley Cooper: "Poco originale"

Barbra Streisand, protagonista della versione del 1976 di A Star Is Born, ha criticato il remake del 2018 con Bradley Cooper e Lady Gaga. Nello specifico, come ha raccontato durante la sua partecipazione a un talk show australiano, l'attrice e cantante non ha apprezzato quanto il film del 2018 assomigliasse a quello che lei girò ai tempi con Kris Kristofferson. "Non metto in discussione il successo del film, ma il successo mi interessa meno dell'originalità", ha detto la diva premio Oscar.

A Star is Born: Bradley Cooper e Lady Gaga in un momento del film

Barbra Streisand ha seguito da vicino la nuova versione di A Star Is Born, che inizialmente doveva essere diretta da nientemeno che Clint Eastwood: "La prima volta che ne ho sentito parlare, i protagonisti dovevano essere Will Smith e Beyoncé, e la trovavo un'idea interessante: un film diverso, con un tipo diverso di musica. Sono rimasta sorpresa quando ho visto quanto fosse simile alla versione che avevo girato nel 1976."

A Star Is Born

Quella del 2018 è la quarta versione del progetto, e la seconda a essere ambientata nel mondo della musica. Oltre a interpretare il protagonista maschile, Bradley Cooper ha anche firmato la regia, debuttando dietro la macchina da presa, ed è anche tra gli sceneggiatori e produttori del lungometraggio. Il film, presentato in anteprima mondiale, fuori concorso, alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e poi ben accolto in sala (ha incassato quasi 450 milioni di dollari nel mondo, con un budget di 36 milioni), è stato apprezzato soprattutto per la performance di Lady Gaga, che ha vinto un Oscar per la miglior canzone originale.

Cooper ha due progetti in post-produzione, Soggy Bottom di Paul Thomas Anderson e Nightmare Alley di Guillermo del Toro, e sentiremo anche la sua voce in Thor: Love and Thunder nei panni di Rocket. Gaga ha invece recentemente finito le riprese di House of Gucci, il film di Ridley Scott sulla celebre famiglia.