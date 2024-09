A Real Pain di Jesse Eisenberg, l'esordio di Paz Vega e l'omaggio a Ridley Scott in Alice nella Città 2024

Scopriamo insieme le chicche del programma e gli ospiti di Alice nella Città, che vede in concorso autori come Andrea Arnold, i registi/attori Paz Vega e Jesse Eisenberg e l'atteso The Outrun con Saoirse Ronan, anche in Blitz di Steve McQueen, tra le proiezioni speciali.

Il programma della festa del Cinema di Roma si conclude con la sezione indipendente Alice nella Città, il cui programma regala chicche come il film diretto e interpretato da Jesse Eisenberg con Kieran Culkin A Real Pain, ma anche l'esordio alla regia di Paz Vega, il drammatico Rita, sulla violenza di genere, e ancora l'anteprima di Megalopolis organizzata in collaborazione con la Festa e l'omaggio a Ridley Scott col corto The Boy and the Bycicle.

14 sono i film del concorso internazionale, di cui 8 diretti da registe, più 6 film che saranno presentati fuori concorso e 9 proiezioni speciali. In tutto la sezione ospiterà 19 opere prime e 11 opere seconde, confermando la sua attenzione nei confronti dei giovani cineasti e cineaste (18 i film diretti da donne, se si conta anche la sezione Panorama Italia.

Oltre a A Real Pain, lanciato in anteprima lo scorso anno al Sundance Film Festival, e al convincente Rita, presentato in Piazza Grande a Locarno 2024, il concorso ospita il ritorno di Andrea Arnold con la sua ultima fatica, Bird, interpretata dall'astro sempre più luminoso di Barry Keoghan. Dall'Islanda arriva la nuova pellicola di Runar Runarson, When the Light Breaks, storia parzialmente autobiografica. Grande attesa per The Outrun, pellicola ad alto tasso drammatico che lancerà la corsa all'Oscar di Saoirse Ronan, mentre a rappresentare l'Italia ci sarà la co-produzione italo-tedesco-belga Non dirmi che hai paura.

Blitz: Saoirse Ronan ed Elliott Heffernan in una scena del film

Le altre sezioni

Batte bandiera italiana l'intenso Luce, con Marianna Fontana protagonista assoluta in un dramma familiare basato sull'assenza della figura paterna, che animerà il fuori concorso. Ancora una figura femminile, interpretata sempre da Saoirse Ronan, nel dramma storico di Steve McQueen, Blitz, che farà parte delle Proiezioni Speciali, ma Roma ospiterà anche la premiere dell'intenso documentario sullo sfortunato interprete de l'Uomo d'Acciaio, Superman: A Christopher Reeve Story.

Festa del Cinema di Roma 2024: Johnny Depp in arrivo con Modi, anche Viggo Mortensen tra gli ospiti

PANORAMA ITALIA, che punta sulla scoperta e sulla valorizzazione del cinema italiano, vede in concorso sette film tra cui l'opera prima di Christian Filippi, Il mio compleanno e Il complottista di Valerio Ferrara. Spazio alle serie con le seconde stagioni di The Bad Guy, Nudes e La legge di Lidia Poët.