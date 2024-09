Festa del Cinema di Roma 2024: Johnny Depp in arrivo con Modì, anche Viggo Mortensen tra gli ospiti

Dopo l'annuncio della speciale pre-apertura dominata dall'anteprima di Megalopolis alla presenza di Francis Ford Coppola, la Festa del Cinema di Roma 2024 entra nel vivo rivelando i titoli in programma nella tradizionale conferenza stampa. La Direttrice Paola Malanga cala gli assi di questa edizione, che si terrà dal 16 al 27 ottobre 2024, a partire dalle star Johnny Depp e Viggo Mortensen, che interverranno per ritirare il Premio alla Carriera e presenteranno le loro nuove regie, il biopic Modì, focus sugli ultimi giorni di vita di Amedeo Modigliani, e il drammatico The Dead Don'Hurt, epopea western nonché seconda regia di Viggo.

Entrambi i film saranno presentati nella sezione Grand Public, che contiene parecchie sorprese, dall'atteso Conclave, con Ralph Fiennes nei panni di un cardinale al centro dei giochi del potere per eleggere il nuovo Papa, a Longlegs, chiacchierato horror con Nicolas Cage nei panni di un ferocissimo killer, passando per i nuovi lavori di Michele Placido (il pirandelliano Eterno visionario), Gabriele Muccino (Fino alla fine), e Claudio Giovannesi, che vede il ritorno sulle scene di James Franco.

Attesissimo We Live in Time, struggente storia d'amore raccontata dalle star Florence Pugh e Andrew Garfield, mentre la nuova fatica di Jason Reitman, Saturday Night, racconterà le scatenate origini dello show comico che ha fatto la storia della cultura negli USA. Tra le anteprime anche Il treno dei bambini di Cristina Comencini e The Return di Uberto Pasolini, ma anche i Manetti Bros post-Diabolik con U.S. Palmese, pellicola a sfondo sportivo che è un omaggio alle loro origini calabresi.

Un irriconoscibile Nicolas Cage in Longlegs

Il concorso internazionale

Particolarmente gustoso il programma del concorso internazionale Progressive Cinema, che vede il ritorno del finlandese Teemu Nikki col nuovo lavoro, 100 Litres of Gold, incentrato su due sorelle produttrici di birra. A celebrare il centenario della nascita di Enrico Berlinguer ci penserà il film di Andra Segre, Berlinguer. La grande ambizione, con Elio Germano nei panni dello storico segretario del Partito Comunista.

Promette bene la satira americana Greedy People, che vede protagoniste le star Joseph Gordon-Levitt, Lily James e Tim Blake Nelson, ma ad attirare l'attenzione della critica sarà anche il francese Le Choix di Gilles Bourdos, che vede protagonista Vincent Lindon, fresco di Coppa Volpi come miglior attore per Jouer avec le feu.

Colpaccio romano con l'anteprima di Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band, dietro le quinte esclusivo sul tour mondiale dell'artista, che debutterà in streaming su Disney+ il 25 ottobre.

Come per la Mostra di Venezia, anche a Roma troveranno spazio alcune serie tv in anteprima, da L'amica geniale, di cui verranno presentati due episodi della quarta stagione, a Piedone, serie con Salvatore Esposito ispirata al personaggio di Bud Spencer, da Avetrana, che ricostruirà l'orrore della scomparsa di Sarah Scazzi, alla serie internazionale Il conte di Monte Cristo, diretta da Bille August.

Tra i primi ospiti annunciati oltre a Johnny Depp e Viggo Mortensen, la coppia Diego Luna-Gael García Bernal, protagonisti di un incontro col pubblico a due, ma anche Chiara Mastroianni e Saverio Costanzo. Altri ospiti verranno annunciati più avanti.