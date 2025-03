Macaulay Culkin, la reazione alla vittoria agli Oscar del fratello Kieran: "Ho visto solo quella categoria"

Macaulay Culkin ha svelato a Entertainment Weekly la sua reazione commossa di fronte alla vittoria agli Oscar 2025 del fratello minore Kieran Culkin, premiato come miglior attore non protagonista. Culkin ha spiegato che lui e la moglie, l'attrice Brenda Strong, hanno guardato solo la categoria in cui era candidato il fratello.

"Solo il miglior attore non protagonista", ha detto Culkin quando gli è stato chiesto se avesse guardato la cerimonia spettacolo. "È l'unica cosa che ho guardato, è la verità. Ho pianto. E ho pensato, 'Ci vediamo dopo.'"

Kieran Culkin ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista grazie alla sua acclamata interpretazione in A Real Pain di Jesse Eisenberg. Era candidato insieme a Yura Borisov (Anora), Edward Norton (A Complete Unknown) e Guy Pearce (The Brutalist). Culkin era considerato il favorito per l'Oscar dopo aver fatto incetta di riconoscimenti nella stagione dei premi vincendo il premio come attore non protagonista ai Golden Globes, ai Critics' Choice Awards, ai SAG Awards e ai BAFTA.

Kieran Culkin in una scena di A Real Pain

Una vittoria annunciata

Quando gli è stato chiesto se si aspettava che il fratello avrebbe vinto, Macaulay Culkin ha confessato: "Assolutamente sì. Era in prima fila, accanto al corridoio, più vicino alle scale. Non c'era modo che non vincesse."

Nel suo emozionante discorso di ringraziamento per il premio ricevuto, Kieran Culkin ha chiesto alla moglie Jazz Charton di fare un terzo figlio, reazione alla promessa fatta da lei di ampliare la famiglia se avesse vinto l'Emmy, non pensando che sarebbe accaduto sul serio.

Kieran Culkin sul palco degli Oscar 2025

"Dopo lo show stavamo camminando in un parcheggio... e lei ha detto, 'Oh, Dio, l'ho detto sul serio!'" ha spiegato Kieran Culkin. "'Immagino di doverti un terzo figlio.' Mi sono girato verso di lei e ho detto, 'Ne voglio quattro.' Si è girata verso di me - giuro su Dio, è successo lì poco più di un anno fa - e ha detto, 'Te ne darò quattro quando vincerai un Oscar.'"