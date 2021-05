A Quiet Place: Emily Blunt anticipa l'arrivo di una trilogia

Il sequel di A Quiet Place sta per arrivare nei cinema. La protagonista Emily Blunt apre le porte a una possibile trilogia del franchise, come vorrebbe anche il regista, e marito, John Krasinski.

A Quiet Place 2: la prima foto ufficiale

Il film horror post-apocalittico A Quiet Place - Un posto tranquillo è uscito nel 2018, ricevendo un grande plauso dalla critica. In uscita nelle sale italiane il 24 giugno c'è il secondo capitolo e la protagonista Emily Blunt, in occasione della sua promozione, ha detto la sua su una possibile trilogia. Ecco cosa ha dichiarato a Collider riferendosi al regista:

"Ha molte idee che potrebbero funzionare. Penso che vuole solo vedere come le persone rispondono al prossimo film prima di impegnare completamente il suo cervello nel terzo. Ma ha un paio di grandi idee."

Il sequel A Quiet Place 2 è stato presentato in anteprima a marzo 2020, ma la sua distribuzione è stata posticipata a causa dell'emergenza globale.

Urla del silenzio: perché A Quiet Place potrebbe rivelarsi l'horror dell'anno

Come svela la nostra recensione di A Quiet Place, il film segue una famiglia che è sopravvissuta all'improvvisa invasione di alieni che uccidono al minimo rumore. Costretti a confrontarsi con un mondo devastato, gli Abbott trascorrono le loro giornate cercando di fare il minor rumore possibile.

Nel secondo film, in seguito agli ultimi tragici eventi, la famiglia Abbot deve ora affrontare il terrore del mondo esterno, mentre continua la loro lotta per la sopravvivenza, mantenendo ancora il silenzio. Costretti ad avventurarsi nell'ignoto, si renderanno presto conto che le creature a caccia del suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia.