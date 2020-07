A Quiet Place 2 e Top Gun: Maverick posticipati al 2021

A Quiet Place 2 e Top Gun: Maverick hanno due nuove date di uscita: 23 aprile 2021 e 2 luglio 2021, come annunciato da Paramount.

Lo studio, tramite Chris Aronson, ha comunicato che la scelta è stata presa perché si considera essenziale vivere l'esperienza cinematografica sul grande schermo e la situazione attuale rende impossibile rispettare le tempistiche annunciate in precedenza per la distribuzione.

Nel cast di A Quiet Place Part II ritorneranno i protagonisti Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe. Alla regia c'è nuovamente John Krasinski, che sembra coinvolto anche come attore in alcuni flashback.

I membri della famiglia Abbott sopravvissuti agli eventi mostrati nel primo film saranno alle prese con la scoperta di non essere soli e il film dovrebbe inoltre raccontare le origini dei mostri al centro degli eventi.

Alla regia di Top Gun: Maverick c'è invece Joseph Kosinski, mentre la sceneggiatura è firmata da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer.

Nel cast, oltre alla star Tom Cruise, tornerà Val Kilmer nella parte di Iceman, mentre tra gli interpreti ci sono anche Jennifer Connelly, Glen Powell, Jon Hamm ed Ed Harris. Miles Teller, invece, reciterà nel sequel, nella parte di Bradley "Rooster" Bradshaw, il figlio del migliore amico di Maverick, Nick "Goose" Bradshaw, il personaggio interpretato da Anthony Edwards nel primo lungometraggio.