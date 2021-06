A Quiet Place 2 torna primo al box office USA, delude il debutto di In the Heights

Con 11 milioni di dollari incassati nel primo weekend, deludono gli incassi di In the Heights, al debutto al box office USA; per un soffio torna primo l'horror A Quiet Place 2.

A Quiet Place 2: la prima foto ufficiale

Al debutto al box office USA, il musical In the Heights non sfonda incassando solo 11 milioni e facendosi superare dall'horror A Quiet Place 2, che torna al primo posto per un soffio. Il sequel di A Quiet Place torna in prima posizione incassando altri 11,6 milioni che lo portano a diventare il primo film a superare i 100 milioni - arrivando, per l'esattezza, a 108,9 milione - nel botteghino pandemico. Brillante horror diretto da John Krasinski e interpretato dalla moglie Emily Blunt, A Quiet Place 2 è uno dei 15 film più attesi dell'estate 2021 nei cinema italiani.

A Quiet Place 2, per William Friedkin è "Un nuovo classico dell'orrore"

In the Heights - Sognando a New York: una scena del film

Segue a ruota In the Heights - Sognando a New York, musical targato Warner Bros. e firmato da Lin-Manuel Miranda che incassa 11,4 milioni da 3.456 sale, segnano una media per sala di 3.300 dollari. In the Heights, ode al quartiere di Washington Heights che racconta il caleidoscopio di sogni di una comunità vibrante e compatta, ha debuttato inoltre su HBO Max.

In the Heights: Lin-Manuel Miranda e il cast presentano il nuovo trailer

Altro debutto al terzo posto per Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga, nuovo focus sul popolare coniglio inglese creato da Beatrix Potter che incassa 10,4 milioni in 3.346 sale, con una media per sala di 3.108 dollari.

The Conjuring - Per ordine del Diavolo: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Keith Arthur Bolden in una scena

Perde tre posizioni The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo, quarto con un incasso di 10 milioni che lo porta a un totale di 43,8 milioni di dollari. Come svela la nostra recensione di The Conjuring - Per ordine del Diavolo, il film racconta un'agghiacciante storia di terrore, omicidio e male oscuro, che ha sconvolto persino gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi più sensazionali da loro affrontati, inizia con la lotta per l'anima di un ragazzo, che ha portato i due demonologi a cose mai viste prima, segnando la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un sospetto omicida avrebbe reclamato la sua possessione demoniaca come difesa.

Quinto il film Disney Crudelia, storia delle origini della villain Disney Crudelia De Mon interpretata da una scatenata Emma Stone. Qui trovate la nostra recensione di Crudelia. Il film live action, che beneficia della duplice uscita cinema/streaming su Disney+, incassa altri 6,7 milioni per un totale di 56 milioni.