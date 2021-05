A Quiet Place 2, grandi numeri per le pre-vendite: "Non resterete delusi"

Dopo mesi di chiusura forzata, i cinema di tutto il mondo tornano a riempirsi, e a A Quiet Place 2 sarà solo uno dei titoli che troveremo ad aspettarci sul grande schermo. E se le prevendite dei biglietti per il film di John Krasinski sono indicative, possiamo aspettarci il pienone in sala.

"Dei grandi numeri per le prevendite dei biglietti di A Quiet Place 2 sul sito di Fandango può essere un altro indicatore di un possibile recupero del boxoffice domestico, specialmente visto che ci avviciniamo al week-end del Memorial Day, ovvero l'inizio ufficiale della stagione cinematografica estiva" ha dichiarato il CCO di Fandango Kevin Shepela (via Comicbook) "Anche se alcune sale stanno ancora operando a capacità ridotta, è un segnale incoraggiante vedere questo entusiasmo sul sito di Fandango".

"Questo è il tipo di esperienze per cui esistono i cinema" ha poi aggiunto il Managing Editor di Fandango Erik Davis "Gli spettatori che attendono da tempo il debutto sul grande schermo di A Quiet Place II non rimarranno delusi".

In quanto a stime di guadagni post-pandemia, A Quiet Place 2 potrebbe superare anche Godzilla vs. Kong, che ha invece visto un debutto ibrido tra sale cinematografiche e piattaforme varie (HBO Max in America, mentre da noi è arrivato in esclusiva digitale).

Certo, l'horror di Paramount Pictures dovrà vedersela con un valido avversario, il film Crudelia con Emma Stone, ma anche questo sarà distribuito sia sul grande che sul piccolo schermo.

La storia del film anticipa: "In seguito agli ultimi tragici eventi, la famiglia Abbot (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) deve ora affrontare il terrore del mondo esterno, mentre continuano la loro lotta per la sopravvivenza, mantenendo ancora il silenzio. Costretti ad avventurarsi nell'ignoto, si renderanno presto conto che le creature a caccia del suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia".

In Italia A Quiet Place 2 arriverà il 24 giugno al cinema distribuito da Eagle Pictures.